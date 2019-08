La malaria de visitante ya incumbe a Kudelka

“Lo que me deja como análisis la derrota con Vélez es que no tuvimos durante gran parte del partido las intenciones ni el convencimiento que sí tenemos en nuestra cancha. Aquella es la forma de jugar, más allá de los errores que se puedan tener. Hay que tener la capacidad de que no nos vuelva a suceder. No hay que olvidar este partido y corregir, sin hacer un mundo”. Noventa minutos dirigiendo al equipo en el primer partido oficial de visitante de su gestión le alcanzaron a Frank Darío Kudelka para radiografiar sin margen de error lo que le cuesta a Newell’s en las últimas temporadas jugar afuera del Coloso. Por supuesto que ahora hay un gran recambio en el plantel y que este es un proceso nuevo, que tiene el crédito totalmente abierto y al que lo exceden los pésimos antecedentes que arrastra el club jugando lejos del Parque. Pero, igualmente, el dato negativo que debe corregirse es irrefutable, ya que de los 81 puntos disputados de visitante que hasta el momento se computan en el promedio, Newell’s apenas sumó 12 unidades. Un karma a corregir urgente. Y la próxima salida es justamente el clásico en Arroyito a mediados de septiembre.

Lo que está claro es que la deuda externa leprosa viene de arrastre y Kudelka apenas puede hacerse cargo del partido ante Vélez del sábado por la tarde, que fue derrota 3 a 1 en Liniers. Sí, de acá en adelante su responsabilidad es enderezar el rumbo y armar un equipo sólido y efectivo también en condición de visitante.

Esta endeblez que muestra el rojinegro fuera de su terruño es una de las principales cuestiones a revertir de manera urgente, tanto por el DT como por los jugadores. Es que incluyendo a las dos temporadas anteriores con la actual que computan para los promedios, los números son demoledores: Newell’s jugó 27 partidos fuera del Parque, de los cuales apenas ganó 2, empató 6 y perdió nada menos que en 19 ocasiones, con una efectividad pobrísima del 14,8 por ciento de los puntos. Y la próxima salida es nada menos que la visita a Central en el Gigante de Arroyito, en el gran clásico de la ciudad, que se disputará por la sexta fecha de la Superliga en el fin de semana del domingo 15 de septiembre, aún sin fecha ni horario confirmado.

Para Kudelka este lastre no es nada simpático, ya que desde la reciente derrota con Vélez en esta Superliga la responsabilidad de buscarle solución es suya y de sus muchachos. Y es positivo que el DT no haya puesto excusas tras la dura caída en el Amalfitani.

“No tuvimos la precisión del balón como pretendemos. Corrimos más de lo que jugamos. Buscamos tapar los caminos de Vélez, pero sin la pelota como uno pretende. A todo el equipo le quedó lejos el arco rival y no era la idea. No me gusta que el equipo juegue muy metido en nuestro propio campo, más allá de que Vélez no nos avasalló”, reconoció Kudelka ya consumado el traspié en su estreno como DT rojinegro jugando de visitante.

También hay que destacar que Newell’s tiene un equipo renovado en varios sectores de la cancha y que la solidez no se logra de la noche a la mañana. Pero como fueron auspiciosos los rendimientos en el Coloso ante Central Córdoba de Santiago del Estero y Unión, ambas victorias por 2 a 0, la ilusión de plantar bandera ante Vélez en su casa tenía sustento. Pero la realidad es que a Newell’s le costó maniatar al equipo de Heinze y tampoco lo supo atacar con real peligro. Por ello esta primera derrota de visitante, que no es para dramatizar, se une como un vagón más al tren de flojísimos resultados que se suceden fuera del Coloso.

Jugadores que decaen

Y además de que Kudelka pueda inyectar su mensaje de protagonismo en todas las canchas, también los referentes que integran la columna vertebral del equipo tendrán que llevar de la mano al resto. Porque fue flojo el partido de Lema y Gentiletti en la zaga, tampoco fue un pulpo Julián Fernández en el medio, el Gato Formica zafó por el despliegue físico aunque no tuvo compañía y a Maxi Rodríguez la tarde se le hizo cuesta arriba más allá del gol anotado, ya que justo falló el pase que decretó la segunda conquista de Vélez, del que el equipo ya no pudo recuperarse.

Ahora de nuevo el Coloso volverá a abrazar a Newell’s y el próximo domingo, a las 13.15, Huracán será el escollo a vencer para salir de perdedor. Luego vendrá un fin de semana libre por la fecha Fifa y a continuación llegará la hora de afrontar un nuevo partido de visitante aunque sin salir de Rosario: el clásico ante Central en Arroyito.

Tener números tan flojos de visitante obligan a ganar mucho en casa y esto sí Newell’s lo sabe hacer (ver infografía), aunque no puede depender sólo de lo que suma puertas adentro.

El foco en la recuperación de Nadalín

La semana de trabajo leprosa comenzará mañana en el predio de Bella Vista, ya apuntando los cañones al cotejo del domingo ante Huracán. Uno de los focos de interés estará en el lateral derecho Facundo Nadalín, que ante Vélez sufrió una sobrecarga en el isquiotibial izquierdo y mañana se brindará un nuevo parte médico. La opción es Angelo Gabrielli.

Huracán, el rival leproso juega hoy

El próximo rival leproso es Huracán, que esta noche jugará por la cuarta fecha de la Superliga recibiendo a Argentinos. Por ello desde el Parque estarán atentos a la producción del equipo de Parque Patricios, ya que el domingo, a las 13.15, el Globo visitará el Coloso Marcelo Bielsa. Esta será la última escala antes del clásico ante Central en Arroyito.