En Central quieren tener el panorama totalmente claro en relación a esos “detalles” que, adujeron, son ajenos al club de Arroyito y que tendrían que ver con que hay personas que reclaman un porcentaje de los derechos económicos del futbolista. Obviamente si eso es así es un tema que debe resolver la dirigencia de Atlético Nacional. Ahora, “si esto no se arregla, en Central no están dispuestos a correr el riesgo de sumar un problema”, dijeron. No obstante, anoche se habría allanado bastante el camino.

De concretarse, la operación será a préstamo por un año, sin cargo, términos con los que los colombianos están dispuestos a negociar. En medio de las tratativas, Central cumplió con un paso obligado, que tiene que ver con el acuerdo económico con el propio Cucchi, de quienes dijeron “quiere venir ya”. Por esas ganas fue que se mantuvo en contacto permanente, cumpliendo cada paso que le sugerían y ordenaban desde Rosario.

El Kily González siempre tuvo la intención de sumar un centrodelantero teniendo en cuenta el tiempo que le va a llevar a Marco Ruben la puesta a punto tanto física como futbolística. Y el nombre de Cucchi apareció, como sucedió en septiembre de 2020. Hoy como alternativas en ese puesto están los juveniles Luca Martínez Dupuy (fue el autor de uno de los dos goles frente a Argentinos Juniors) e Ignacio Russo.

Kily.jpg

El deseo de Cucchi de jugar en Central tiene que ver con que en Atlético Nacional no será tenido en cuenta y, además, porque fue formado en Arroyito, donde en 2014 integró el equipo de reserva campeón, de la mano de Hugo Galloni. Después emigró a Tiro Federal por el convenio que habían firmado ambos clubes.

Amén de las pretensiones de Central y del jugador, hoy es el último día para destrabar todos los inconvenientes que hay. Es que a partir de esta noche ya no habrá chances de negociar ni con Cucchi ni con cualquier otro futbolista.

En tanto, conocida le lesión de Rinaudo, Central preparó este mismo miércoles la carpeta médica para presentar en la AFA y desde hoy la dirigencia tendrá cinco días hábiles para contratar un refuerzo. Hay varios nombres apuntados, pero quienes trabajan en el tema lo hacen con cautela. Sobre todo porque que esté la posibilidad de reemplazar a Rinaudo no quiere decir que sí o sí llegará alguien en ese puesto.

Para que ello ocurra se tienen que dar un par de requisitos. Es indispensable que cuente con la aprobación del Kily, pero fundamentalmente que se adecue al presupuesto que maneja el club. Y en esto vale recordar que Claudio Yacob tenía todo acordado con los canallas y que se fue a Huracán porque el globo le realizó una mejor oferta económica.

De todas formas el Kily entiende que necesita alguien para subsanar la baja de Rinaudo y por eso los encargados del fútbol harán el intento por complacer al DT.