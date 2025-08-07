La Capital | Ovación | Darío Benedetto

La lesión de Darío Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador que Fabbiani había descartado

El ex-Boca se perderá varios partidos, incluso el clásico ante Central el 23 de agosto, y el técnico no tiene muchas variantes para reemplazarlo

7 de agosto 2025 · 14:22hs
Juanchón García volvió a entrenar con el plantel de Newell's después de haber sido descartado por Cristian Fabbiani. Todo, por la lesión de Darío Benedetto.

La nueva lesión de Darío Benedetto convulsionó al mundo Newell's. Es que el delantero todavía no jugó, pero estaba trabajando con intensidad y era una fija que su debut se produciría este viernes contra Central Córdoba en el Coloso. Pero repentinamente todo cambio.

El Pipa volvió a sentir molestias en el mismo aductor que lo había obligado a salir en el amistoso frente a Mazatlán, en México, cuando iban 30 minutos del primer tiempo. Esta vez, el ex-Boca se resintió durante la práctica del miércoles.

Benedetto viene de una larga racha de lesiones que incluso casi no le permitieron jugar durante el primer semestre en Olimpia de Paraguay. En todos los casos, sus problemas fueron siempre musculares.

Darío Benedetto, afuera varios partidos

Esta nueva lesión no sólo lo dejó afuera del partido contar los santiagueños, sino que abrió un serio interrogante sobre su participación en los próximos encuentros, incluido el clásico contra Central el 23 de agosto en el Gigante de Arroyito.

Aunque no hubo información oficial sobre la lesión y los plazos de recuperación, parece un hecho que un problema en el aductor le demandará más tiempo de recuperación que los días que faltan para el partico ante los canallas.

Esta incidencia con Benedetto parece abrirle la puerta en el equipo a Franco Orozco, un extremo que llegó de Lanús y ya debutó contra Aldosivi en Mar del Plata, partido en el que tuvo un rendimiento apenas aceptable.

Un problema para Cristian Fabbiani

Sin embargo, el entrenador Cristian Fabbiani tiene ahora un problema más de fondo, ya que solo tiene un centrodelantero (Cocoliso González) en un equipo que se destaca sobre todo por su falta de gol.

De hecho, la lesión de Benedetto lo obligó a convocar a Juan Manuel García, quien este jueves volvió a entrenar con el plantel rojinegro. Desde hace un tiempo, Juanchón practicaba aparte porque el director técnico no lo tenía en cuenta, aunque inesperadamente ahora tendrá una nueva oportunidad para entrar en el equipo.

El rendimiento de Juanchón el último semestre fue muy flojo. Jugó poco y no hizo ningún gol. En ese sentido, no pudo distinguirse de todos los integrantes del ataque rojinegro. Ahora se le abrió una puerta y habrá que ver cómo la aprovecha.

