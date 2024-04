La historia del rosarino goleador del torneo de Bolivia que va en busca de la gloria

Su nombre se hizo viral tiempo atrás por buscar representante o club por Facebook, pero Pasadore no consiguió trabajo por las redes sociales sino que lo hizo de otra forma. "Sólo recibí un par de mensajes. Llegué por el profe (Julio) Zamora", contó.

La llegada al ascenso de Bolivia

"En 2022 estaba jugando en la primera local de Belgrano cuando Zamora (ex Newell's) me llamó para jugar en el ascenso de Bolivia (en 2023). Le dije que sí, ascendimos y ahora no sólo estamos en primera división sino también en la final. Algo histórico para el club", relató el goleador de San Antonio Bulo Bulo en diálogo con este medio.

¿Lo de de Facebook no fue tan así? "Hice varias publicaciones, pero una con goles en Belgrano y buscando club y representante se viralizó. Pero no conseguí nada por esa red. Sólo recibí algunos mensajes, nada más", aclaró el rosarino.

Felipe tuvo al Negro Zamora como DT en Tiro Federal y de ahí surgió la chance de probar suerte en Bolivia. "Si bien no es fácil, no me resultó tan complicado porque la segunda división no es profesional. Pero logramos el ascenso y ahora en primera llegamos a la final", sostuvo.

Lograste convertirte en el goleador del equipo y del torneo, algo para nada simple.

El Negro me trajo como nueve y tuve la chance de jugar. Me acostumbré a la altura y salí goleador del equipo. En Cochabamba hay 2.500 metros y estuve tres meses de pretemporada para adaptarme. Los primeros días fueron difíciles, se sentía el ahogo. En La Paz se siente más, es otra cosa, pero si te acostumbrás lo llevás bien.

Sin dudas que la peleaste para tener una chance en el fútbol. ¿Pensaste en algún momento darte por vencido?

Cada fin de semana me imaginaba si iba a llegar o no. Estudié educación física y cuando estaba por terminar la carrera me fui a Belgrano y la dejé. Aposté a seguir jugando y tratar de vivir de esto. Hoy por suerte lo puedo hacer.

¿Qué les dirías a aquellos que en la desesperación recurren a las redes a buscar clubes o representantes tomando ciertos riesgos de ser engañados?

Es complicado. He conocido chicos a los que les han prometido muchas cosas y los dejan tirado. Conozco a uno que fue a México con un representante y terminó en Santa Cruz sin club ni plata. En Instagram hay muchos estafadores, por eso hay que tener mucho cuidado. Cuando te dicen que te pagues el pasaje dudá, ja.