Cómo quedó el cuadro de semifinales de la Copa Libertadores, con un solo equipo argentino

Tras la derrota de Estudiantes frente a Flamengo, se definieron los cruces que otorgarán los dos boletos para la gran final en Lima

26 de septiembre 2025 · 11:24hs
Racing eliminó a Vélez y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

Racing eliminó a Vélez y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores.

Las semifinales de la Copa Libertadores ya tienen definidos sus cruces luego de la eliminación de Estudiantes frente a Flamengo. El Pincha cayó por penales como local y cerró la ronda de cuartos, de la cual Racing fue el único argentino en superarla y seguir su camino hacia la final del próximo 29 de noviembre en Lima, Perú.

La derrota del conjunto platense en el estadio UNO tuvo como protagonista a Agustín Rossi, exarquero de Boca, que tapó dos penales y le dio la clasificación al Fla. Previamente, River fue eliminado por Palmeiras tras caer tanto en la ida en el Monumental como en la vuelta en San Pablo.

Por otro lado, la Academia fue el único equipo argentino en alcanzar las semifinales, después de vencer a Vélez tanto en Liniers como en el Cilindro de Avellaneda. El equipo de Gustavo Costas sueña con la “gloria eterna” y conseguir su segunda Libertadores, la cual no gana desde 1967.

Estudiantes - Flamengo

Los semifinalistas de la Copa Libertadores 2025

En las semifinales, Racing se enfrentará nada más ni nada menos que a Flamengo, el equipo con mayor presupuesto del continente y que cuenta con varios jugadores de renombre internacional, como el español Saúl, Jorginho, Pedro y Giorgian de Arrascaeta, entre otros.

La Academia y el Fla definirán al primer clasificado para la gran final que se disputará el próximo sábado 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, el mismo en el que el conjunto carioca se coronó campeón frente a River en 2019.

La otra llave tendrá a Palmeiras y Liga de Quito, que se verán las caras por el otro boleto a Perú. Los brasileños fueron contundentes y dejaron atrás al Millonario con dos triunfos, mientras que los ecuatorianos también lograron dos victorias frente a San Paulo.

El calendario oficial de la Conmebol marca que los dos partidos de ida de las semifinales se disputarán entre el 21 y 22 de octubre, todavía por definir en qué fecha irá cada uno. Luego, la vuelta se disputará una semana más tarde, entre el 29 y 30 de octubre.

El cuadro de la Copa Libertadores

Semifinales Copa Libertadores 2025

