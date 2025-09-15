La Capital | Ovación | Argentino

Argentino cerró el torneo con un duro golpe ante Cañuelas y ahora debe pensar en el reducido

Argentino perdió 4 a 0 frente a Cañuelas como visitante en la última fecha de primera C, pero terminó cuarto en su zona y definirá de local en el reducido.

Carlos Durhand

15 de septiembre 2025 · 17:25hs
Argentino la pasó mal en Cañuelas y ahora debe levantar la moral para enfrentar el reducido

Argentino culminó su participación en el torneo de primera C en la fase regular perdiendo 4 a 0 ante Cañuelas como visitante. Ahora los rosarinos deberán dar vuelta la página y pensar en el reducido, donde en la primera fase definirán en el Olaeta. El rival se conocerá este martes y está entre Deportivo Español, Claypole o Leandro Nicéforo Alem.

El primer tiempo fue muy entretenido a pesar de que no hubo emociones en los arcos. Porque ambos equipos mostraron un buen juego, con pelota al piso y sin depender tanto de la segunda jugada, algo inusual para la primera C.

Por supuesto que para lograr este cometido contaron como aliado el estado del campo de juego. Ya que el césped del Jorge Alfredo Ain no tenía nada que envidiarle al terreno de un estadio de primera división.

En los primeros minutos, fue Argentino quien tomó las riendas del partido. Antes de los 10’ había creado tres chances para abrir el marcador. Las dos más claras fueron a los 7’ luego de una trepada de Bartalini y la otra a los 10’ con un remate de Guiñazú.

Pero luego el local fue emparejando el partido y los 14’ tuvo su primera chance por intermedio de su centrodelantero Jeremías Heindenrecih. Hasta el final de la primera mitad, ambos equipos siguieron pensando en el arco rival. Sobre los 25’ Atardo hizo lucir al arquero Estéfano Francesconi y sobre los 32’ Kevin Silcan devolvió gentilezas y exigió a Roa Molina.

Cañuelas fue superior a Argentino en el segundo tiempo

En la segunda mitad el Tambero salió con todas luces. De entrada, generó un remate en el palo y después Roa Molina sacó una pelota al córner. Por lo cual no extrañó que desde ese saque de equipo el local, a los 49’, a través de Heidenreich se adelantara en el marcador.

Cañuelas no se conformó con la ventaja. Argentino quedó aturdido con el 0-1. Y antes del cuarto de hora del complemento se le fue el partido de las manos. Porque luego que Renzo De Mario no pudiera concretar el segundo a gol a los 54’, un minuto después el que festejó para el tambero fue otra vez Heidenreich. Y como si esto fuera poco, a los 58’ Agustín Scelzi le bajó la persiana al partido con el 3 a 0 para el local.

image

Los de Gede Martino intentaron una reacción, pero ya fue tarde. Pudo descontar a través de Tomás Dopazo (63’ y 75’) y con el ingresado Bracco a los 71’. Pero en una contra sobre los 83’ Scelzi conquistó el segundo tanto personal y el cuarto de su equipo para darle un triunfo lapidario a Cañuelas por 4 a 0.

El Salaíto formó con Keiber Roa Molina; Dino Andreozzi (79’ Joaquín Valenzuela), Bruno Cabrera, Alexis Schmidt y Thiago Bartalini; Theo Guiñazú, Alan Maciel, Diego Aguirre Vega y Gonzalo Atardo (70’ Lucas Bracco); Nelson Avalos y Tomás Dopazo.

