La falta de puntería, la otra explicación de la gran noche de Newell's sobre Boca

El título no guarda la intención del engaño, sí el de la curiosidad que pueda derivar en la reflexión. No es nada irracional pensar que la gran noche de Newell's ante Boca , la mejor en muchísimo tiempo, pudo truncarse por la falta de puntería .

No de Luciano Herrera, por supuesto. No de Luciano Pollo que la metieron. Ni siquiera va la idea referida a Cocoliso González o Gonzalo Maroni que la estrellaron en el palo. No. No tiene nombre y apellido, extraño en estos tiempos de videovigilancia donde las cámaras más pequeñas pueden identificar los rostros más escondidos.