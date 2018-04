"La expectativa de Paranaense es grande"

No se observan por las calles torcedores con las camiseta de Atlético Paranaense, o Coritiba, su clásico adversario, o Paraná, el más modesto de la ciudad. El fútbol conmueve a sus habitantes, pero no se expresa de la manera que se observa en Rosario u otros rincones de la Argentina. Más allá de la manera que se expone el sentimiento futbolero, la expectativa del rival de Newell's por jugar la Copa Sudamericana es "grande", según manifestó Monique Silva, del sitio web brasileño Globoesporte.

"La expectativa del Atlético Paranaense es grande, ya que el club no logró la clasificación a la Copa Libertadores del año pasado", contó Silva.

La periodista señaló que "hasta el momento, el equipo de Fernando Diniz disputó cinco partidos en el año, todos por la Copa del Brasil". En forma paralela jugó el torneo estadual de Paraná, aunque con una formación totalmente diferente. Y se coronó el último domingo al vencer a Coritiba.

"Por no poder estar en la Libertadores de 2017, Atlético Paranaense deposita las fichas en una buena campaña en la Sudamericana, que se ha convertido en una de las competencias más antiguas e importantes para cualquier club", agregó Monique Silva.

