El increíble error del Dibu Martínez que abrió la derrota de su equipo contra el Liverpool

El arquero campeón del mundo quiso salir jugando y se equivocó feo para que Liverpool se pusiera en ventaja sobre Aston Villa

1 de noviembre 2025 · 18:23hs
El error del Dibu Martínez le sirvió a Liverpool para ponerse 1 a 0. 

El error del Dibu Martínez le sirvió a Liverpool para ponerse 1 a 0. 

Emiliano Dibu Martínez es uno de los mejores arqueros del mundo y es, además, el arquero campeón del mundo. El marplatense goza de fama global por sus grandes atajadas y su fortaleza mental. Además, su carisma lo ayudó a convertirse en uno de los más respetados del puesto.

Aunque a principios de año pareció que dejaría el Aston Villa para mudarse a un equipo más grande de la Premier League o de alguna otra liga europea, Dibu se quedó en el equipo de Birmingham. En algún momento estuvo muy cerca del Manchester United, pero hoy por hoy recuperó después de algunos partidos la titularidad y sigue defendiendo los mismos colores.

En la temporada 2024/2025, Aston Villa tuvo un gran desempeño y el arquero argentino campeón del mundo con la selección de Lionel Scaloni en Qatar 2022 fue uno de los bastiones de esa campaña. Fue una de las razones por las que muchos creyeron que daría el salto a otro equipo, aunque finalmente esto no ocurrió.

Dibu Martínez, pieza clave en Aston Villa

Tras el frustrado pase al United, Dibu Martínez arrancó como suplente en Aston Villa, aunque ahora recuperó su lugar. El arquero sigue siendo una pieza clave en su equipo, que este año intentará llegar otra vez a una copa europea.

Este sábado, Aston Villa enfrenta al Liverpool en Anfield y en ese partido Dibu Martínez adquirió un protagonismo inesperado, aunque esta vez fue por un error insólito y no por una atajada salvadora.

El error del campeón del mundo

El marplatense estaba en el área chica y un defensor de Aston Villa tenía la pelota por la izquierda para salir jugando, pero ante la presión de un delantero de Liverpool decidió volver hacia atrás y se la dio al Dibu.

Martínez, que también tenía un rival a pocos medros, controló la pelota y quiso salir jugando rápido hacia otro compañero. Tuvo mala suerte, ya que le salió un pase a Mohamed Salah y el egipcio, que es un definidor temible, no tuvo problemas en mandar al fondo del arco para poner en ventaja al Liverpool.

Tras esa pifia, y el gol de Salah, Liverpool y Aston Villa se fueron al descanso con la victoria del equipo local, mientras el Dibu Martínez masticaba bronca por un yerro inusual en un futbolista de su categoría. Después, en el segundo tiempo, el equipo de Anfield marcaría otro tanto y el partido terminaría 2 a 0 para los locales.

