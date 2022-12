La emoción de Lionel Scaloni en Pujato: "Creí que ya había llorado todo, pero me queda"

Revolución total. La locura continúa. No serán los 4 millones que coparon Buenos Aires este lunes pero alcanzó con que todo Pujato saliera a la calle para recibir y hacer emocionar a su hijo pródigo, Lionel Scaloni, quien no pudo contener las lágrimas ante tamaña demostración de afecto.

Con una espera ansiosa, la multitud que se congregó en la plaza San Martín coreó el ya famoso tema "Muchachos..." para calentar el ambiente y apurar la salida del DT campeón del mundo. Cerca de las 19.30, Lionel apareció sobre el escenario y desató la euforia de todo su pueblo. Quien primero tomó la palabra fue una ex maestra suya, Chichita, que arengó a todos los presentes y resaltó la figura del entrenador y el acompañamiento que tuvo siempre de su familia. Después llegó el momento tan deseado y esperado por todos. Scaloni tomó el micrófono y, emocionado, agradeció la gran movilización en su propia casa. "Cómo dije siempre, esta selección es de todos, quería que se sintieran identificados. Por suerte lo pudimos lograr. Pensé que ya no me iba a emocionar más pero esto es mucho. Estar en casa con todos ustedes es especial".

Lionel fue llevado en caravana desde la casa de sus padres hasta la plaza San Martín, que está en el centro de esa localidad, donde habían montado un sencillo escenario para la ocasión.

Lionel fue recibido en el escenario por el jefe de esa comuna, Daniel Quacquarini, y Chichita, una de las maestras que tuvo Lionel en la escuela primaria, mientras de fondo se escuchaba el canto de la gente, que no dejaba de corear el "Dale campeón, dale campeón...".

scaloni2.mp4

El jefe comunal le entregó una placa conmemorativa al "hijo pródigo", a la vez que destacó que "es una emoción terrible. Porque conozco a la familia de Leo y quiero darles un gracias enorme. Porque este triunfo es de todos los argentinos y de todos los pujatenses, pero especialmente de Lionel Scaloni y su familia, porque detrás de este logro hay esfuerzo, hay mucha perseverancia, hay sencillez y respeto".

En ese marco también adelantó que Pujato tiene una cortada sin nombre y que a partir de ahora va a llevar el nombre de Lionel Scaloni.

"Pensé que ya había llorado todo, pero todavía me quedan emociones. Cuando di la vuelta con la caravana me encontré con gente que veía de chiquito y se me vinieron a la mente un montón de recuerdos. De todo lo que viví en el pueblo. Es muy movilizante esto", arrancó diciendo en medio de la emoción que por momentos no podía contener.

Scaloni3.mp4

pujato6.jpg Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas al hablar de la gente del pueblo de Pujato y su familia.

"Este es el triunfo de todos, no es de un club ni de otro, sino de todo el país, porque esta selección jugaba por y para la gente. Es emocionante y gratificante", sentenció en medio del griterío que lo ovacionaba, mientras el entrenador seguía con el "agradecimiento a la gente y especialmente a la del pueblo".

pujato2.jpg Chichita, su maestra de la primaria, lo espero en el escenario para el homenaje.

Tras señalar una y otra vez que este "es el triunfo de todos", Scaloni dijo: "Nos hubiera encantada pasar con el colectivo por toda la Argentina, porque se lo merecían. Lo que se vivió ayer (por el lunes en Buenos Aires) y en estos días lo vamos a llevar para siempre en nuestros corazones".

"Es un momento imborrable para nuestras vidas", destacó a la vez que rescató que "sin el esfuerzo de mi familia no sería lo que soy ahora. Es muy emocionante este cariño".

Scaloni pasó la noche en Rosario y después del mediodía de este miércoles se dirigió en auto a Pujato. La comuna montó un escenario en la plaza San Martín -la plaza principal del pueblo- donde le brindaron un reconocimiento por el título obtenido en Qatar.

La caravana con el entrenador campeón del mundo luego se trasladó hasta el Club Matienzo de esa localidad, donde Lionel jugó de chico y donde su papá fue técnico. Además de ponerle la camiseta del club, anunciaron que a partir de ahora el club cambiará de nombre: pasará a llamarse Lionel Scaloni. Un reflejo de lo que el técnico de la selección significa para la localidad que lo vio nacer y dar sus primeros pasos en el fútbol.

Scalo.jpg El técnico terminó el recorrido por su ciudad en el club Matienzo, el lugar donde dio sus primeros pasos en el fútbol. A partir de ahora el club cambiará de nombre: pasará a llamarse a Lionel Scaloni. Fotos: Marcelo Bustamante / La Capital