En vivo: Central intentaba la ventaja pero Banfield los sorprendió y le gana en el Gigante

Después de tres partidos de visitante, uno con victoria en el clásico, Central regresa al Gigante que lo festeja. Y después, Banfield. En vivo, por La Capital.

Gaspar Duarte remata ante el acoso de un defensor de Banfield. Central volvió al Gigante.

Central vuelve después de tres fechas al Gigante para celebrar el triunfo en el clásico , pero también para tratar de llevarse un triunfo ante el golpeado Banfield . No juega de titular Ángel Di María. Seguilo en vivo por La Capital.

35' GOL DE BANFIELD. Centro desde la izquierda de Ignacio Abrahan y el uruguayo Mauro Méndez la empujó delante de Ledesma a la red, de pecho. Habilitaba Sandez.

EL RUSO ABRIÓ EL MARCADOR Mauro Méndez puso el 1-0 de Banfield ante Rosario Central. #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/U17QzoQbjQ

22' El juez Nicolás Lamolina interrumpe el partido por una bandera obscena colgada en la platea del río y muñecos arrojados al campo de juego. Reanudó antes de que la retiren.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032976468712567178&partner=&hide_thread=false IBARRA PROBÓ AL ARCO



Rosario Central llegó al arco de Banfield y avisó.#LPFxTNTSports



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19' Remate de Ibarra de afuera del área, que pasó por encima del travesaño.

12' Buena mandada de Campaz y remate cruzado que no llegan a conectar Veliz y Duarte.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2032969290920366270&partner=&hide_thread=false GRAN RECIBIMIENTO DE ROSARIO CENTRAL



El Canalla recibe a Banfield por la Fecha 11.



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Al final, Ángel Di María irá al banco por primera vez este año, lo que demuestra que está recuperado de la sobrecarga en el aductor izquierdo, pero que Jorge Almirón no quiere arriesgarlo.

>>Leer más: Central tiene equipo para recibir a Banfield y hay una sorpresa: no juega Ángel Di María

Las estadísticas de Central y Banfield