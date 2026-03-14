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En vivo: Central intentaba la ventaja pero Banfield los sorprendió y le gana en el Gigante

Después de tres partidos de visitante, uno con victoria en el clásico, Central regresa al Gigante que lo festeja. Y después, Banfield. En vivo, por La Capital.

14 de marzo 2026 · 20:40hs
Gaspar Duarte remata ante el acoso de un defensor de Banfield. Central volvió al Gigante.

Celina Mutti Lovera

Gaspar Duarte remata ante el acoso de un defensor de Banfield. Central volvió al Gigante.

Central vuelve después de tres fechas al Gigante para celebrar el triunfo en el clásico, pero también para tratar de llevarse un triunfo ante el golpeado Banfield. No juega de titular Ángel Di María. Seguilo en vivo por La Capital.

>>Leer más: Qué grupo le tocará a Central en la Copa Libertadores, según la inteligencia artificial

Las acciones en el Gigante de Arroyito

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35' GOL DE BANFIELD. Centro desde la izquierda de Ignacio Abrahan y el uruguayo Mauro Méndez la empujó delante de Ledesma a la red, de pecho. Habilitaba Sandez.

22' El juez Nicolás Lamolina interrumpe el partido por una bandera obscena colgada en la platea del río y muñecos arrojados al campo de juego. Reanudó antes de que la retiren.

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19' Remate de Ibarra de afuera del área, que pasó por encima del travesaño.

12' Buena mandada de Campaz y remate cruzado que no llegan a conectar Veliz y Duarte.

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Al final, Ángel Di María irá al banco por primera vez este año, lo que demuestra que está recuperado de la sobrecarga en el aductor izquierdo, pero que Jorge Almirón no quiere arriesgarlo.

>>Leer más: Central tiene equipo para recibir a Banfield y hay una sorpresa: no juega Ángel Di María

Las estadísticas de Central y Banfield

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