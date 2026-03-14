En vivo: Central intentaba la ventaja pero Banfield los sorprendió y le gana en el Gigante

Central vuelve después de tres fechas al Gigante para celebrar el triunfo en el clásico, pero también para tratar de llevarse un triunfo ante el golpeado Banfield. No juega de titular Ángel Di María. Seguilo en vivo por La Capital.
Después de tres partidos de visitante, uno con victoria en el clásico, Central regresa al Gigante que lo festeja. Y después, Banfield. En vivo, por La Capital.
Central vuelve después de tres fechas al Gigante para celebrar el triunfo en el clásico, pero también para tratar de llevarse un triunfo ante el golpeado Banfield. No juega de titular Ángel Di María. Seguilo en vivo por La Capital.
35' GOL DE BANFIELD. Centro desde la izquierda de Ignacio Abrahan y el uruguayo Mauro Méndez la empujó delante de Ledesma a la red, de pecho. Habilitaba Sandez.
22' El juez Nicolás Lamolina interrumpe el partido por una bandera obscena colgada en la platea del río y muñecos arrojados al campo de juego. Reanudó antes de que la retiren.
19' Remate de Ibarra de afuera del área, que pasó por encima del travesaño.
12' Buena mandada de Campaz y remate cruzado que no llegan a conectar Veliz y Duarte.
Al final, Ángel Di María irá al banco por primera vez este año, lo que demuestra que está recuperado de la sobrecarga en el aductor izquierdo, pero que Jorge Almirón no quiere arriesgarlo.
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