La despedida de Ruben no es todo en la vida de Central

Está claro que el adiós del goleador histórico canalla acaparará la atención, pero si el equipo de Somoza no le gana a Estudiantes, que vendrá con una reserva, el Gigante de Arroyito no sólo se acordará del retiro de Marco.

Es inmensamente cierto que la despedida de Marco Ruben se robará toda la atención de lo que pasará en el Gigante de Arroyito. Esto siempre y cuando Central logre imponer condiciones futbolísticas y en el resultado ante el equipo de segundo orden que pondrá Estudiantes, que ya está clasificado como primero del grupo hace varias fechas y que sólo espera panza arriba al rival que le toque en cuartos de final. Porque si Central no le gana al rival menor que esta tarde tendrá enfrente, el Gigante no sólo se acordará del adiós del goleador histórico canalla .

Por más que no esté atado a un cordón umbilical con la historia de Central, Leandro Somoza no necesita que nadie le explique que su ciclo tomó una dirección traicionera. El técnico canalla sabe que el partido ante la reserva de Estudiantes y, sobre todo, el del viernes 13 ante Sol de Mayo por los 32 avos de final de la Copa Argentina en Santa Fe no admiten dobles lecturas. Debe ganarlos para oxigenar el proyecto que sedujo a los dirigentes cuando lo eligieron como el sucesor del Kily González. Además, Somoza entiende que para armar el Central que ya tiene en su cabeza a partir de junio necesita del socorro de los buenos resultados. El técnico tiene todo programado para el futuro inmediato, pero lo que todavía le resulta un misterio es el presente. Y eso está relacionado exclusivamente a los partidos contra Estudiantes y Sol de Mayo.