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La despedida de Messi desató una ola de memes en las redes sociales

Se multiplicaron los chistes en una jornada emocionante por la despedida del "10" de la selección. El juego de drones y el llanto de Enzo Fernández, grandes protagonistas

7 de octubre 2026 · 10:26hs
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Lionel Messi a punto de rematar la pelota con la pierna derecha

Lionel Messi a punto de rematar la pelota con la pierna derecha, un detalle que en las redes no pasó desapercibido.
La despedida de Messi desató una ola de memes en las redes sociales

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La despedida de Lionel Messi no sólo dejó emociones, alegrías y llantos desconsolados, sino que también aparecieron gran cantidad de memes en las redes sociales por diversas situaciones vividas este martes por la noche en el estadio Monumental. Muchos fanáticos se dedicaron a resaltar ciertos momentos icónicos vividos en una fiesta inolvidable.

Los usuarios de X (extwitter) no demoraron demasiado en hacer resaltar algunos momentos cómicos y ciertos errores cometidos a lo largo del último baile de Messi con la selección argentina. El desconsuelo de Enzo Fernández mientras el capitán hablaba, el juego de drones que iluminó el cielo del Monumental, la imagen del "10" simulando patear la pelota con la derecha (es zurdo) y la presentación de la Sole, fueron algunos de los principales inspiradores de bromas.

>>Leer más: La cinta de capitán con los colores rojo y negro para Lionel Messi en su despedida

Entre los memes subidos en las redes sociales, se destacaron los siguientes:

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