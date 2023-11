La curiosa sentencia de Sergio Goycochea sobre el futuro de Scaloni en la selección

El histórico ex arquero de Argentina y de Newell's utilizó sus redes sociales para referirse a los rumores sobre el futuro del DT oriundo de Pujato

En medio de esta incertidumbre por el futuro del técnico, Goycochea sembró aún más dudas. “La verdad que enterarme la noticia de Scaloni me puso triste, uno nunca quiere que interrumpan un proceso y más sabiendo que se apuntaba a que siga en el Mundial 2026. Duele pero hay que respetarlo, nosotros los argentinos no vamos a dejar de agradecerte por todo lo que hiciste”, fue el primer mensaje que compartió el ex arquero de River y Newell's, entre otros.