Carlos Sainz repitió el error de Franco Colapinto que le anticipó su futuro

Franco Colapinto dejó Williams para ir a Alpine debido a la llegada de Carlos Sainz.

Carlos Sainz protagonizó un divertido blooper durante la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán que replicó un particular episodio de Franco Colapinto en sus primeras carreras en la Fórmula 1 . Por suerte para el español no fue nada grave, sino que sorprendió a los fanáticos por su coincidencia con el argentino.

Los primeros movimientos en el circuito callejero de Bakú estuvieron plagados de banderas amarillas y dificultades para los pilotos, con Lando Norris al frente de la sesión. A pesar del buen comienzo de la escudería británica, Sainz tuvo un momento de distracción en la calle de boxes.

El español regresaba al box de su equipo pero se confundió y frenó en el de Alpine, misma equivocación que había tenido Colapinto durante la temporada pasada con Williams.

Sainz ingresó al box de Alpine y esperó por el accionar de los mecánicos , quienes observaron con incredulidad y se tomaron con humor la secuencia. Inmediatamente, le marcaron el error y el piloto debió retirarse para detenerse dos lugares más adelante.

Carlos sainz box de Alpine

El error de Franco Colapinto

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y los fanáticos recordaron aquel error de Colapinto en Singapur, el cual fue una premonición de lo que unos meses después sucedió. Ante la llegada del argentino a la escudería francesa, aquella imagen suya en el box de Alpine fue aún más viral.

Obra del destino, el pilarense firmó con los franceses apenas unos meses más tarde. Sin lugar en Williams justamente por la llegada de Sainz, Flavio Briatore le abrió las puertas de Alpine para continuar en la Fórmula 1.