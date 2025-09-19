La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Carlos Sainz repitió el error de Franco Colapinto que le anticipó su futuro

El piloto español cometió el mismo yerro que el argentino cuando corría con Williams, lo que generó risas en el box de Alpine

19 de septiembre 2025 · 11:14hs
Franco Colapinto dejó Williams para ir a Alpine debido a la llegada de Carlos Sainz.

AP

Franco Colapinto dejó Williams para ir a Alpine debido a la llegada de Carlos Sainz.

Carlos Sainz protagonizó un divertido blooper durante la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán que replicó un particular episodio de Franco Colapinto en sus primeras carreras en la Fórmula 1. Por suerte para el español no fue nada grave, sino que sorprendió a los fanáticos por su coincidencia con el argentino.

Los primeros movimientos en el circuito callejero de Bakú estuvieron plagados de banderas amarillas y dificultades para los pilotos, con Lando Norris al frente de la sesión. A pesar del buen comienzo de la escudería británica, Sainz tuvo un momento de distracción en la calle de boxes.

El español regresaba al box de su equipo pero se confundió y frenó en el de Alpine, misma equivocación que había tenido Colapinto durante la temporada pasada con Williams.

Sainz ingresó al box de Alpine y esperó por el accionar de los mecánicos, quienes observaron con incredulidad y se tomaron con humor la secuencia. Inmediatamente, le marcaron el error y el piloto debió retirarse para detenerse dos lugares más adelante.

Carlos sainz box de Alpine

El error de Franco Colapinto

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y los fanáticos recordaron aquel error de Colapinto en Singapur, el cual fue una premonición de lo que unos meses después sucedió. Ante la llegada del argentino a la escudería francesa, aquella imagen suya en el box de Alpine fue aún más viral.

>> Leer más: Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Obra del destino, el pilarense firmó con los franceses apenas unos meses más tarde. Sin lugar en Williams justamente por la llegada de Sainz, Flavio Briatore le abrió las puertas de Alpine para continuar en la Fórmula 1.

image (9).jpg
Franco Colapinto entra al box de Alpine en Singapur 2024, una premonición de su camino en la F1.

Franco Colapinto entra al box de Alpine en Singapur 2024, una premonición de su camino en la F1.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto se ríe con Pierre Gasly en un juego gastronómico que la Fórmula 1 propuso en Azerbaiyán.

Qué esperar de Franco Colapinto para su carrera número 20 en la Fórmula 1 en Azerbaiyán

Franco Colapinto, en bicicleta, por el circuito de Bakú. Lo acompañan dos ingenieros de Alpine. 

Colapinto dio una vuelta en bicicleta por el circuito donde hizo su mejor carrera en la Fórmula 1: qué dijo

Franco Colapinto buscara repetir la historia en Bakú, donde logró su mejor carrera en la F1.

Cuándo corre Franco Colapinto: días y horarios del GP de Azerbaiyán

Franco Colapinto espera por la confirmación de su continuidad en la Fórmula 1.

Franco Colapinto dice que "no le afectan" los rumores sobre la segunda butaca de Alpine

Ver comentarios

Las más leídas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Lo último

Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

Anses: el gobierno anunció el incremento de jubilados y pensionados en 2026

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

El Mago sin dientes, fan del PRO, insiste en ver a Milei: La gente no llega a fin de mes

El Mago sin dientes, fan del PRO, insiste en ver a Milei: "La gente no llega a fin de mes"

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

El Gordo Jony era uno de los principales miembros de la banda de Guido Rinaldi, conectado con la organización narcocriminal liderada por Fran Riquelme

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe
Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta
LA CIUDAD

Bienes decomisados al delito: se recaudaron $1.200 millones en la cuarta subasta

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón
La región

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos
Información General

Leche prohibida: alerta alimentaria de Assal para los santafesinos

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario
La Región

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

Éxito global en Netflix: la miniserie española que se mantiene en el top cinco hace semanas

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

El tiempo en Rosario: viernes con tormentas aisladas antes de un alerta amarillo

La eliminación de Newells, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

La eliminación de Newell's, el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Sorpresa y media en Central: Alejo Veliz podría ser titular el domingo frente a Talleres

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Un tren arrolló un auto en San Lorenzo y murió un hombre de Rosario

Ovación
La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

Por Gustavo Conti
Ovación

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

La FP2 en Bakú: cómo terminó Franco Colapinto el viernes en Azerbaiyán

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Monzón vs. Bonavena: dos apellidos icónicos y gloriosos del boxeo subirán al ring

Fórmula 1: los primeros ensayos de Colapinto en Bakú lo dejaron delante de Gasly

Fórmula 1: los primeros ensayos de Colapinto en Bakú lo dejaron delante de Gasly

Policiales
Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves
Policiales

Liberaron al detenido por intento de femicidio de una mujer con quemaduras graves

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Delivery de droga en el centro de Rosario: Jonatan Gómez cayó tras la condena a su jefe

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Violencia familiar: lo detuvieron por amenazar con una carabina a su pareja y su hijo

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

La Ciudad
Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario
LA CIUDAD

Javkin presentó el nuevo programa para preservar los edificios históricos de Rosario

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Alertan en Santa Fe por nuevo intento de estafa virtual a través de un bono del gobierno

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

Día de la Primavera: reforzarán los controles con más de 100 agentes

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

El intendente de Roldán dejó terapia intensiva después de ser operado del corazón

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newells y su futuro pinta borroso

Por Luis Castro
Ovación

Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo
Política

En campaña: los Milei corren a Lule Menem y empoderan a Pilar Ramírez y Caputo

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria
Economía

El BCRA vendió u$s432 millones en dos días para defender la banda cambiaria

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario
La Ciudad

Cierran supermercados, comercios y shoppings por 24 horas en Rosario

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos
POLICIALES

Detienen a un abogado por apoyar actividades ilícitas de narcos rosarinos

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa
Policiales

Cayó uno de los prófugos más buscados: llamado anónimo y recompensa

Macron presentará pruebas científicas para demostrar que su esposa es mujer
Información General

Macron presentará "pruebas científicas" para demostrar que su esposa es mujer

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha
Economía

La demanda internacional dispara los precios del popular té matcha

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real
Información General

El futuro ya llegó: los nuevos AirPods traducen idiomas en tiempo real

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar
La Ciudad

Cinco escapadas de verano cerca de Rosario para descansar y disfrutar

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos
Economía

Mercados: los bonos se hunden y el riesgo país supera los 1.400 puntos

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre
Economía

El desempleo en el Gran Rosario creció al 7,7 % durante el segundo trimestre

Pullaro tras el rechazo al veto: Una universidad fuerte no es un gasto
Política

Pullaro tras el rechazo al veto: "Una universidad fuerte no es un gasto"

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores
Información general

Córdoba: consternación por cuatro casos de muerte súbita de menores

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto
Policiales

Tucumán: estaba denunciado por abusar de su nieta y lo encontraron muerto

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 
POLICIALES

Una mujer sufrió gravísimas quemaduras tras una discusión con su expareja 

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero
POLICIALES

Derribaron un búnker en la zona sur que estaba vinculado a los Cantero

Santa Fe arma sus números pese a las inconsistencias del presupuesto de Milei
Economía

Santa Fe arma sus números pese a las "inconsistencias" del presupuesto de Milei

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias
Política

¿Qué son los ATN?: historia de la caja clave entre el presidente y las provincias

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna
La Ciudad

Tras varios días internado, murió un hombre que había chocado contra una columna