Crisis en Electrolux: el temor a la reforma laboral empuja los retiros voluntarios

Un delegado de la UOM dijo que Frimetal quiere recortar unos 80 empleos y que la mayoría prefiere aceptar los retiros voluntarios

El recorte de tareas en la fábrica rosarina de Electrolux genera preocupación en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) . Uno de sus representantes advirtió este miércoles que buena parte de los trabajadores tienen "mucho susto por la reforma laboral" y están dispuestos a irse antes de ser despedidos.

El delegado gremial Adrián Cartazo señaló que la planta de Frimetal cuenta con unos 280 empleados actualmente. Durante un reportaje en La Red Rosario , calculó que la compañía apunta a reducir el personal y conservar algo más de 200 puestos laborales en la zona sudoeste.

El dirigente sindical suma 33 años de experiencia en la compañía y considera que la crisis actual es inédita. De hecho, consideró que no hay vuelta atrás en la decisión de la multinacional, que dejará de fabricar heladeras a nivel local.

Hasta el momento, el plan de Electrolux no contempla despidos. La reestructuración consiste en limitar la producción de Rosario a freezers y lavarropas , de modo que necesitarán menos operarios.

Además de los efectos que tendrá el recorte, los empleados ya vienen lidiando con otros inconvenientes. Muchos están preocupados porque ya no pueden cubrir sus gastos mensuales y se han endeudado, de acuerdo al testimonio de uno de los referentes de la UOM en la planta de Batlle y Ordóñez al 3400.

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"La mayoría prefiere irse, pagar y seguir su vida como puede porque lamentablemente no hay trabajo", aseguró Cartazo respecto de la situación de sus compañeros. De hecho, recordó que la última vez que se abrió un registro de interesados en el retiro voluntario, "tuvieron que cortarlo porque habia más gente" que la que se tenía que ir.

Por otro lado, el delegado fabril advirtió que una parte de la plantilla de empleados está "asustada" por la reforma laboral, que recientemente sumó un fallo judicial a favor para su implementación plena.

En cuanto al riesgo del despido de los empleados, comentó: "Tienen miedo de perder los años de trabajo, que se les pague menos".

Electrolux comenzará a importar heladeras

Aunque la empresa todavía no anunció su plan de negocios, el gremialista anticipó que Electrolux importará heladeras en vez de producirlas en Rosario. Esta medida es un nuevo golpe contra la actividad de Frimetal, que en algún momentó llegó a contar con 750 personas contratadas.

El representante de la UOM recordó que la multinacional cuenta con unas 66 fábricas en todo el mundo, de manera que no necesitan comprarle a otra compañía. Actualmente están trayendo electrodomésticos hechos en Brasil y también poseen instalaciones en México.

Cartazo consideró que la única solución al problema laboral es un cambio de política económica del gobierno nacional. Mientras tanto, cree que la mayoría de sus compañeros aceptarán el retiro voluntario porque "hay gente que no llega al millón de pesos sin horas extra" en su recibo de sueldo sobre una jornada de 9 horas. "Con su plata se comprarán un auto, harán Didi o emprendimientos familiares, pero no más que eso", anticipó.