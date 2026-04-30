La Capital | Economía | Electrolux

Crisis en Electrolux: el temor a la reforma laboral empuja los retiros voluntarios

Un delegado de la UOM dijo que Frimetal quiere recortar unos 80 empleos y que la mayoría prefiere aceptar los retiros voluntarios

30 de abril 2026 · 10:41hs
Electrolux decidió dejar de fabricar heladeras en Rosario.

Foto: Google Street View.

Electrolux decidió dejar de fabricar heladeras en Rosario.

El recorte de tareas en la fábrica rosarina de Electrolux genera preocupación en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Uno de sus representantes advirtió este miércoles que buena parte de los trabajadores tienen "mucho susto por la reforma laboral" y están dispuestos a irse antes de ser despedidos.

El delegado gremial Adrián Cartazo señaló que la planta de Frimetal cuenta con unos 280 empleados actualmente. Durante un reportaje en La Red Rosario, calculó que la compañía apunta a reducir el personal y conservar algo más de 200 puestos laborales en la zona sudoeste.

El dirigente sindical suma 33 años de experiencia en la compañía y considera que la crisis actual es inédita. De hecho, consideró que no hay vuelta atrás en la decisión de la multinacional, que dejará de fabricar heladeras a nivel local.

Qué se sabe de la crisis en Electrolux

Hasta el momento, el plan de Electrolux no contempla despidos. La reestructuración consiste en limitar la producción de Rosario a freezers y lavarropas, de modo que necesitarán menos operarios.

Además de los efectos que tendrá el recorte, los empleados ya vienen lidiando con otros inconvenientes. Muchos están preocupados porque ya no pueden cubrir sus gastos mensuales y se han endeudado, de acuerdo al testimonio de uno de los referentes de la UOM en la planta de Batlle y Ordóñez al 3400.

>> Leer más: Industria: se profundiza la crisis en el sector de línea blanca

"La mayoría prefiere irse, pagar y seguir su vida como puede porque lamentablemente no hay trabajo", aseguró Cartazo respecto de la situación de sus compañeros. De hecho, recordó que la última vez que se abrió un registro de interesados en el retiro voluntario, "tuvieron que cortarlo porque habia más gente" que la que se tenía que ir.

Por otro lado, el delegado fabril advirtió que una parte de la plantilla de empleados está "asustada" por la reforma laboral, que recientemente sumó un fallo judicial a favor para su implementación plena.

En cuanto al riesgo del despido de los empleados, comentó: "Tienen miedo de perder los años de trabajo, que se les pague menos".

Electrolux comenzará a importar heladeras

Aunque la empresa todavía no anunció su plan de negocios, el gremialista anticipó que Electrolux importará heladeras en vez de producirlas en Rosario. Esta medida es un nuevo golpe contra la actividad de Frimetal, que en algún momentó llegó a contar con 750 personas contratadas.

El representante de la UOM recordó que la multinacional cuenta con unas 66 fábricas en todo el mundo, de manera que no necesitan comprarle a otra compañía. Actualmente están trayendo electrodomésticos hechos en Brasil y también poseen instalaciones en México.

Cartazo consideró que la única solución al problema laboral es un cambio de política económica del gobierno nacional. Mientras tanto, cree que la mayoría de sus compañeros aceptarán el retiro voluntario porque "hay gente que no llega al millón de pesos sin horas extra" en su recibo de sueldo sobre una jornada de 9 horas. "Con su plata se comprarán un auto, harán Didi o emprendimientos familiares, pero no más que eso", anticipó.

Noticias relacionadas
La CGT realizará un acto en Rosario.

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral

Santa Fe reclama una readecuación de la tarifa de gas para industrias.

Gas: el sector industrial se enfrenta a 30 días de corte del suministro durante el invierno

En Santa Fe la venta de lácteos en los supermercados cayó 5,1%.

Las ventas en los supermercados de Santa Fe crecieron 27,8% interanual, pero quedaron debajo de la inflación

El monto mensual del monotributo está compuesto por el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social

Arca confirmó escalas del monotributo y cuotas de mayo: los montos según categoría y actividad

Ver comentarios

Las más leídas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Lo último

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

La racha negativa de Central con Hernán Mastrángelo y su insólito registro en Arroyito

La racha negativa de Central con Hernán Mastrángelo y su insólito registro en Arroyito

La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses

La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses

La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses

El gobierno provincial anunció que las medidas de la ley tributaria 2026 también generaron un ahorro fiscal de casi 10.400 millones de pesos en Ingresos Brutos

La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses
La cosecha y la niebla complican el tránsito en las rutas del cordón industrial
la region

La cosecha y la niebla complican el tránsito en las rutas del cordón industrial

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas
Policiales

Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

Primer menor condenado por homicidio: Fue una gresca por unas zapatillas
POLICIALES

Primer menor condenado por homicidio: "Fue una gresca por unas zapatillas"

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas
POLICIALES

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Ovación
El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Por Luis Castro
Ovación

El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Policiales
Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas
POLICIALES

Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

Primer menor condenado por homicidio: Fue una gresca por unas zapatillas

Primer menor condenado por homicidio: "Fue una gresca por unas zapatillas"

Dramático intento de robo en Baigorria: cómo está el hombre amputado con un machete

Dramático intento de robo en Baigorria: cómo está el hombre amputado con un machete

La Ciudad
Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar
La Ciudad

Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

Feriado del 1º de Mayo: este jueves se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá

Feriado del 1º de Mayo: este jueves se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional
POLICIAL

Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada
La Ciudad

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones
Información General

Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios
La Ciudad

YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima
Policiales

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Newells se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro
Ovación

Newell's se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro

Una diputada santafesina comparó a Adorni con Bruce Willis en Sexto sentido
Política

Una diputada santafesina comparó a Adorni con Bruce Willis en "Sexto sentido"

Los docentes universitarios van por tres semanas de paro en mayo
La Ciudad

Los docentes universitarios van por tres semanas de paro en mayo

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018
POLICIALES

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Adorni en el Congreso: Quiero dejar en claro que no voy a renunciar
Política

Adorni en el Congreso: "Quiero dejar en claro que no voy a renunciar"

Milei: Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida
Política

Milei: "Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida"

Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas
Política

Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas

La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez
Política

La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez

Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar
Información General

Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar

Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada
Información General

Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada

Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva
La Ciudad

Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva

Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina
Ovación

Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial
La Región

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial