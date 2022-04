La argentinidad al palo en el GP de Argentina de MotoGP

Por algo todos quieren venir a esta cita. Los equipos que componen el gran circo no vacilan a la hora de graficar lo que generó este GP de Argentina. Termas de Río Hondo le inyecta al MotoGP esa pasión desenfrenada que no se consigue en el resto del continente. En la sesión dominguera hubo 70 mil almas en las tribunas del trazado. Pero eso no es el único dato que sobresale con esta carrera. Hay otro dato que es relevante. Y es lo que genera el movimiento económico. Según datos oficiales, el impacto fue de 3500 millones de pesos en Argentina. Es una carrera ganada.