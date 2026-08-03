En medio de una multitud, Vozinha aterrizó en Chile para convertirse en jugador de Colo Colo

El arquero de Cabo Verde aterrizó en Santiago luego de varias postergaciones. Cientos de hinchas lo recibieron en el aeropuerto y este lunes realizará la revisión médica para firmar con el Cacique

El arribo de Vozinha a Chile para convertirse en nuevo jugador de Colo Colo

El arribo a Chile de Josimar Évora Dias, más conocido como Vozinha, puso fin a la incertidumbre y desató una verdadera revolución entre los hinchas de Colo Colo. El arquero de 40 años, una de las grandes figuras del Mundial 2026 con Cabo Verde , llegó este domingo a Santiago de Chile y fue recibido por una multitud que colmó el aeropuerto para darle la bienvenida.

Tras completar su viaje desde Madrid, el futbolista aterrizó en la capital chilena acompañado por dirigentes del club, mientras cientos de simpatizantes lo esperaban con camisetas, banderas, afiches y teléfonos celulares para registrar el momento. Apenas apareció, los fanáticos comenzaron a corear su nombre y le pidieron fotos y autógrafos.

"Estoy muy feliz de estar aquí. Quiero agradecerles a los aficionados la paciencia que me demostraron mientras me esperaban ", declaró Vozinha ante la prensa.

El fichaje del arquero generó expectativa desde que Colo Colo anunció su incorporación el 24 de julio . Sin embargo, su viaje sufrió tres reprogramaciones por cuestiones vinculadas con la documentación y por asuntos personales, lo que alimentó las dudas sobre la concreción de la operación.

En ese contexto, también surgieron versiones que lo vinculaban con un posible pase al RS Berkane, de la liga de Marruecos. Finalmente, el experimentado arquero aterrizó en Santiago y despejó cualquier especulación sobre su futuro.

El arquero se someterá este lunes a la revisión médica antes de firmar oficialmente su contrato con el conjunto chileno. El vínculo inicial será por seis meses, con una opción para extenderlo por otros doce más. Según informó el conjunto trasandino, el martes se incorporará a los entrenamientos y será presentado oficialmente como refuerzo para la segunda parte de la temporada.

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Cómo llega Vozinha, el arquero revelación del Mundial 2026

Vozinha llega procedente de Chaves, equipo de la segunda división de Portugal, aunque su reconocimiento internacional llegó durante el Mundial 2026, donde fue una de las grandes revelaciones del torneo.

Con Cabo Verde se convirtió en el futbolista de mayor edad en disputar el debut de una selección en una Copa del Mundo y su salto a la fama fue luego de mantener en cero su arco ante la campeona España, siendo Cabo Verde la única selección a la que no le pudo convertir.

Su rendimiento también le permitió integrar el Once Ideal del Mundial. Además, sus 18 atajadas y los dos partidos sin recibir goles le valieron el reconocimiento como el mejor arquero del campeonato.

Otro de los temas que acompañó su llegada estuvo relacionado con el nombre que llevará en la camiseta.

En un primer momento, el reglamento de la Primera División de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) impedía el uso de sobrenombres y obligaba a los futbolistas a utilizar el apellido o la inicial del primer nombre.

Tras una solicitud formal, la Federación Chilena de Fútbol modificó la normativa y autorizó al arquero caboverdiano a ponerse "Vozinha" en la espalda de su camiseta, el apodo con el que alcanzó reconocimiento internacional.