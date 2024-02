Los Grimolizzi: la histórica dupla sigue innovando en la producción de espectáculos 

Al inicio de la entrevista Pepe aclara: “Nosotros dos podemos entrar en contradicciones, somos de generaciones opuestas en lo relacionado a los espectáculos porque decididamente todo cambió. La música, su desarrollo, sus espacios físicos, todo. Es incomparable esto con lo que sucedía en otras épocas”. Pepe está activo en el negocio, aunque asegura que hoy él acompaña a su hijo en cada espectáculo desde el banco de suplentes, Sergio dice “ahora se revirtió, yo lo acompañaba a él cuando tenía 20 años y ahora él me acompaña a mí”. Para explicar los cambios en este negocio, Sergio detalla que “ se ha profesionalizado mucho, en la época de Pepe se hacían tres o cuatro shows o bailes por noche, llegabas, tocabas y te ibas a otro lugar. Hoy el desarrollo de una producción lleva dos o tres meses, cada área tiene su responsable, y ha cambiado no sólo la producción sino también la seguridad fundamentalmente después de Cromañón. Se ha profesionalizado tanto el rubro en el país que hoy cualquier productor argentino puede trabajar en el exterior”.

En la grilla de las incorporaciones fundamentales en la industria del espectáculo está la llegada de las ticketeras que, aseguran, ordenó el negocio. Hoy cerca del 95% de las entradas se venden por este sistema, donde los jugadores más fuertes en el país son los brasileros de Ticketek y la argentina Tu entrada. Ese negocio lo llevan adelante distintos grupos empresarios, hay casos de empresas que sólo brindan ese servicio y hay otros donde el propio teatro o los empresarios desarrollan su sistema. En el caso de los Grimolizzi ellos trabajan con casi todas, porque muchas veces el show ya viene con la ticketera contratada. “A finales de los 90 empezaron a operar las ticketeras y se fueron afianzando poco a poco, fue más difícil la incorporación en las ciudades chicas, es decir, cuánto más grande es la ciudad mejor funcionan”, explica Sergio. Para tener una idea del margen de este negocio, la ticketera se queda aproximadamente con un 15% del valor de cada entrada.

Un 2024 para ser creativos

Para este año, la estrategia de los Grimolizzi es traer espectáculos que no vengan con frecuencia, porque, con el marco complejo del país, consideran que sólo si la propuesta es única atraerá al público y tendrán menos riesgos. Pero tienen claro que se vienen épocas de mínima rentabilidad, porque para poder traer un show están haciendo números “en el aire”. Es decir, como este negocio es de riesgo donde el productor local asume la mayoría de ellos, hoy están definiendo los espectáculos de octubre, noviembre y diciembre sin saber cuál será el costo real de todos los proveedores. Bajo estas variables, están desarrollando distintas estrategias para cubrirse y sostener el negocio, por ejemplo, hacer acuerdos con bancos para que puedan dar una financiación interesante al público y no caiga tanto la venta de tíckets. Pero como fundamentalmente el problema hoy son los costos, también están trabajando ese punto con los proveedores para definir los pasos a seguir.

Quienes tienen un respaldo con mucha solidez podrán pensar si arriesgan a traer alguna figura internacional. Un caso que fue incluso noticia a nivel internacional fue la respuesta del público argentino a la llegada de Coldplay. Con un país de bolsillos flacos, lo cierto es que los británicos vendieron 550 mil entradas de un valor que oscilaba entre los 35 y los 90 euros. Este tipo de espectáculos son de alto riesgo, sólo basta recordar el caso de Palito Ortega con Frank Sinatra, pero suelen tener el acompañamiento del público que entiende que no tendrá muchas más chances de ver estos artistas. Un caso del que muchos están pendientes para el 2024 es si se dará la chance de la llegada de los Rolling Stone a Buenos Aires.

1022778.jpg Luis Miguel fue un hito para el negocio de los Grimolizzi, con un exitoso tour en 1994.

En la grilla de espectáculos posibles para el 2024, Pepe y Sergio coinciden en que también se puede traer espectáculos o artistas que tienen un público cautivo que siempre los acompaña. Como el caso del humorista Roberto Moldvasky, “porque el humor también puede ayudar en estos momentos”, agrega Sergio, pero Pepe aclara: “Eso sí, en lugar de hacer tres funciones, haces una”. Si vamos a la historia, sería imposible hacer la lista completa de los artistas que han trabajado con Pepe y Sergio, pero algunos de ellos son Mercedes Sosa, Luis Miguel, Jairo, Ricardo Arjona, Diego Torres, Víctor Heredia, Cacho Castaña, Tini, Lali, entre muchísimos otros. Su show más importante fue justamente el de Luis Miguel con 35 mil tickets en el 94 y si recuerdan el que menos vendieron hablan de cuando trajeron a Guillermo Vilas a hacer una exhibición de tenis o cuando apostaron al Gato Barbieri que era una mega figura internacional pero que en Rosario no logró cortar entradas.

Tras el estallido, la merma

Para entender cómo viene el negocio, lo cierto es que, tras el freno absoluto en épocas de pandemia, llegó un estallido de público que los acompañó a fines del 2021 y durante todo el 2022. Luego, la inflación del 2023 la sintieron con una merma en la venta de entradas y ahora en este primer trimestre del 2024 el escenario es preocupante, porque ni siquiera en la costa la industria logró un buen verano. Para Pepe, que ya vivió varias épocas complejas del país, “la crisis se va a ir acentuando, esta es la más grave de todas las que yo recuerdo. Las otras eran un acompañamiento al momento que vivíamos. Se decía que cuanta más crisis había la gente más necesitaba los espectáculos como distracción, hoy eso sigue pasando, pero no le responden los bolsillos. Me acuerdo de que incluso en crisis hacíamos varios espectáculos por noche y no se podía estacionar en el centro un fin de semana. La gente salía al teatro e iba a cenar, hoy eso no es así, por eso digo que ha cambiado todo”. Para tener una idea de los costos de los shows, un espectáculo promedio ronda los $20.000 por persona, dependiendo el artista.

79916766.jpg Sergio tenía 20 años cuando empezó a trabajar con su padre. Ambos aseguran que les encanta lo que hacen, trabajando con pasión y compromiso. Foto: Sebastián Suarez Meccia / La Capital

Rosario sin una arena

En varios momentos de la entrevista Pepe introduce la necesidad de que Rosario tenga un gran estadio en condiciones para espectáculos. Entiende que sin infraestructura es muy complejo sostener una actividad rentable, porque cuántas más butacas, más margen y más posibilidad de traer grandes shows. Los espacios que tiene hoy la ciudad para grandes eventos hay que adaptarlos para cada fecha con costos muy altos para los productores. Recuerda el proyecto del Puerto de la Música, que le hubiera aportado a la ciudad un plus enorme para el sector. Para él es primordial que la ciudad cuente con un arena con capacidad para al menos 10 mil personas, pensemos que un teatro hay butacas para unas 1.300.

91c7446f-40a7-4e57-8ac8-3ba9cc885e81.jpg Sólo para memoriosos: así era Aureliano, el café concert de Pepe Grimolizzi que funcionó desde 1976 hasta 1984. Tenía 300 butacas.

Pepe conoce el rubro como pocos, porque hasta incluso logró tener su propio café concert durante varios años desde mediados de los 70 hasta los primeros años de los 80. Se llamaba Aureliano, por el mítico coronel Aureliano Buendía que supo crear Gabriel García Márquez para sus Cien años de Soledad. Por allí pasaron muchos de los artistas del país, luego llegarían sus épocas estrechas con Gustavo Yankelevich o con el productor porteño Héctor Cavallero, que los llevaría a traer grandes figuras a la ciudad. La historia tiene larga data y la proyección es buena, Sergio tomó la posta del negocio y, con cautela, proyectan seguir el crecimiento de esta empresa familiar. ¿El futuro? Sergio tiene dos hijas que no están hoy trabajando con ellos, pero que si se animan dicen que serán bienvenidas. “Este laburo cuando yo empecé era de hombres, hoy somos partes iguales o te diría que en algunos casos hay más mujeres que hombres en el negocio”, cierra Sergio.