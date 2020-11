Kudelka y el incidente con el DT de Talleres: "No tengo que pedir disculpas, porque no lo inicié"

"No soy yo quien tiene que pedir disculpas, porque no lo inicié, yo lo continué. Perdí mi templanza y no es lo que corresponde. No es un buen ejemplo de mi parte". Con esa reflexión el entrenador de Newell's, Frank Kudelka, formuló su autocrítica luego del picante entredicho que mantuvo con el técnico de Talleres, Alexander Medina, cuando ya había finalizado el empate entre los rojinegros y los cordobeses en el Coloso Marcelo Bielsa.