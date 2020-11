Newell's: Kudelka y Medina se desafiaron a pelear cuando terminó el partido en el Coloso

No fue un partido más. Ni un empate que dejó conforme a Newell's. Todo lo contrario. El fastidio por el resultado no sólo involucró a los jugadores rojinegros, sino también al propio Frank Kudelka porque no pudo conseguir la victoria que necesitaba para continuar en la pelea con más chances en el grupo. Y cuando el árbitro Silvio Trucco, de flojo rendimiento, dio por concluido el choque, ahí se inició el pleito y los reclamos entre los entrenadores.