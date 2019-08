Kudelka: "Esto no es un paso en falso ni hay ninguna duda"

El entrenador de Newell's, Frank Darío Kudelka, manifestó hoy que la derrota ante Vélez por 3 a 1 "no es ningún paso en falso, ni hay ninguna duda, ni ningún fantasma" y confió que si situaciones como estas suceden "hay que tener la capacidad suficiente para que no vuelva a suceder".

En rueda de prensa en el José Amalfitani y tras la caída. Kudelka destacó que "hay que ser autocrítico y corregir. Tampoco voy a hacer un mundo. Del análisis me queda que no tuvimos las intenciones y el convencimiento que sí tenemos en nuestra cancha. Siempre he dicho que este es un equipo en construcción y jugamos ante un equipo construido, que juega bien".

"Así y todo -insistió- digo que nos hicieron el segundo gol en nuestro mejor momento. Y si sucede hay que aprender. Esto n es ningún paso en falso, ni hay ninguna duda ni ningún fantasma. Si sucede tenemos que tener la capacidad suficiente para que no vuelva a suceder".

Sobre dónde estuvieron las claves de la derrota, el DT explicó que "no tuvimos la posesión como pretendemos. El segundo gol llegó estratégicamente en nuestro mejor momento. Creo que hoy corrimos más de lo que jugamos y el rival, teniendo mejor la pelota y sin tener tantas situaciones, fue muy efectivo y un justo ganador".

>> Leer más: Newell' perdió el orden y sucumbió ante la eficacia de Vélez

El técnico amplió más su concepto y señaló que "cuando digo nuestro mejor momento no quiero decir que estábamos jugando bárbaro, pero en el momento en que teníamos una muy buena estructuración parándonos alto, obligando a Vélez a salir equivocado en la salida, esos fueron esos 20 minutos del segundo tiempo, ahí nos hicieron el segundo gol y sentimos el cimbronazo. Pero hasta ahí era parejo, trabado, ellos intentando y no pudiendo y nosotros tapando todos los caminos pero tampoco teniendo el balón como uno pretende".

Cuando le preguntaron si a Maxi Rodríguez y a Formica les había quedado muy lejos el arco de Vélez, Kudelka se sinceró: "A todo el equipo le quedó lejos el arco rival jugando de esa manera. No era la idea".