Kudelka: "Al clásico lo disfruto, ¿cómo lo voy a padecer?"

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, mostró su habitual estado contemplativo del fútbol y le bajó los habituales niveles de intensidad que se viven en la previa al señalar que "al clásico lo disfruto, ¿cómo lo voy a padecer".

El DT leproso, como es habitual, no confirmó el equipo para jugar el domingo en el Gigante ante Central, desde las 15.30, con el arbitraje de Andrés Merlos.

En una extensa rueda de prensa en el predio de Bella Vista, el DT tiró innumerables consideraciones, pero cuando le preguntaron si disfrutaba disputar este partrido fue analítico y contundente: "Sí, claro. No sé si el día de mañana podré dirigir otro clásico. Entonces por qué voy a gastar energía en pensamientos feos. Yo disfruto con lo que hago, me apasiona. Y si encima juego uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino ¿cómo lo voy a padecer?.

"Para el clásico nos preparamos con la conciencia que acarrea este hecho, con la predisposición máxima de los chicos".

Acerca de la expectativa que tenía del choque ante Central en el Gigante indicó: "La expectativa es la de un gran desafío. Siempre es bueno vivenciar estos clásicos tan importantes del fútbol argentino. Por lo menos para mí es una experiencia distinta. He atravesado por situaciones parecidas, pero no algo así. Entonces hay muchas expectativas y ganas de estar en ese partido del domingo".

Sobre la preparación del conjunto rojinegro explicó: "Nos preparamos con la conciencia que acarrea este hecho, con la predisposición máxima de los chicos, pero sin desviarnos de los objetivos que tenemos como equipo y que vislumbramos a lo largo de todo el año. Jugar un partido de esta envergadura es una forma de aprovechar ese progreso del que ya he hablado".

Consultado sobre la ausencia de Formica -un jugador al que el DT considera clave en la estructura-, Kudelka respondió: "Sín él a Newell's le va a faltar sus características. Por eso trataremos de suplantarlo con otros jugadores o con las características de todo del equipo. Lo sentimos porque para nosotros es importante".

El entrenador no hizo mayores consideraciones sobre Central: "Sabemos cómo juega, tenemos características distintas. No nos cambia demasiado al equipo saber qué jugador va a estar o quién no".

Sobre si el desafío era sostener de visitante la misma postura que cuando el equipo juega de local señaló: "Cuando uno dice algo lo dice convencido. De eso se trata. Ante Vélez no pudimos llevar a cabo eso de salir a jugar de la misma forma que lo hicimos en casa. Ese es el camino y es lo que tenemos que implementar tanto de local como de visitante".

Cuando le preguntaron a qué había apuntado el trabajo con el equipo en esaas dos semanas sin fútbol, Kudelka indicó: "Del punto de vista anímico no hay mejor cosa que confiar en los jugadores y llevarles tranquilidad. Pero no de la boca para afuera sino con gestos, que es lo que más dictaminan una forma de ser".

Y luego se preguntó: "A ver... ¿qué cosa hay más lindo que jugar un clásico, que situación más imperante y maravillosa que jugar un clásico en estas culturas latinas donde este tipo de derby están en ebullición permanentemente?. Nosotros tenemos que aportarles paz, tranquilidad. Vivimos en una sociedad muy convulsionada. Entonces tenemos que aportar la esencia natural de cualquier persona. Vivir con la máxima intensidad, pero con el mayor respeto. Desde lo futbolístico tenemos una gran oportunidad de creer en la forma en la que venimos trabajando".