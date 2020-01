“Viene la parte más linda que es la de la competencia”, así arrancó la conferencia de prensa el entrenador de Newell’s, Frank Kudelka, quien prepara el equipo rojinegro para visitar a Arsenal el sábado a las 17.35 en el reinicio de la Superliga. Y reconoció que a Sebastián Palacios lo pidió él hace un tiempo y aguarda con expectativa su incorporación.

En cuanto a las incorporaciones, el entrenador dijo que aguarda el arribo del delantero Palacios y "alguno más".

Kudelka no anduvo con vueltas y admitió que fue él quien solicitó a Palacios. “Es un jugador que conozco, que nos puede aportar y ayudar a una competencia en zona de definición con los jugadores que tenemos, y a su vez tiene una impronta de creatividad en la toma de decisiones en espacios reducidos, de 1 contra 1. Hoy tenemos chicos de esas características pero más jóvenes, entonces no sé si nos estaba faltando, pero no tenemos jugadores de esas características en el plantel”.

“Palacios es alguien a quien yo he pedido hace bastante y esperemos que se dé, que pueda venir”, afirmó para decir que aguarda la posibilidad de otra incorporación aunque no reveló nombres. “Se nos ha ido un sólo jugador que es Lucas Villarruel, que ocupaba un lugar del campo que teníamos muy acotado, así que podría venir algún otro”, agregó.

En ese sentido dijo que estaba conforme con el plantel y que no es su estilo “pedir por pedir para amontonar”. Y señaló: “Estoy en una institución que ha echado mano a sus raíces, más allá de la coyuntura, y los hechos se condicen con esa idea”

Kudelka confirmó que Gerónimo Cacciabue no será tenido en cuenta para el arranque y recordó que tanto Rodrigo Salinas como Alexis Rodríguez tienen que cumplir con las suspensiones.

El técnico evaluó que “si bien no fue una pretemporada muy larga, entendemos que fuimos en busca de los objetivos que pretendíamos y lo logramos, pasó la preparación y ahora viene la etapa de la toma de decisiones, de la competencia, bienvenido sea, creo que llegamos muy bien”.

Conferencia de prensa de Frank Kudelka

Desestimó que Julián Fernández tenga algún inconveniente físico, y explicó: “Lo preservamos, no tenía nada raro, no va a diferir de lo que vienen viendo”.

Por último se dedicó a justificar la ausencia de Cacciabue entre los elegidos para viajar a Satandí: “No va a concentrar, la serie de lesiones que ha tenido no solo radicó en molestias físicas, esa continuidad de lesiones afecta la parte mental, psicológica, el miedo de volver a lesionarse que es lógico”.

“Hoy puedo decir que lo vimos muy bien, queremos hacerle ver desde todas las áreas de que está muy bien, tiene que empezar a soltarse en el entrenamiento para después poder hacerlo en los partidos, creo que va bien, lo estamos logrando pero que todavía no es el ideal como para ser tenido en cuenta”, cerró.

Y analizó los potenciales de su plantel: “Somos un equipo que llega mucho, con un alto índice de goles a favor, pero entiendo que tenemos que mejorar la eficacia en zona de definición, también nos hacen goles, pero mientras hagamos más goles que el rival, me satisface”.