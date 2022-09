Kevin Ortiz: "Mientras estaba en 4ª, la cabeza me jugaba en contra"

“No tengo problemas en hablar un rato, pero si es ahora mejor” . Kevin Ortiz aceptó gustoso el pedido de Ovación, aunque puso un condicionamiento: la rapidez en la charla. ¿Por qué razón? Estaba, en su Roldán natal, ya frente a la parrilla, a punto de prender el fuego para compartir el almuerzo en familia, para festejar la victoria contra Talleres, pero seguramente para que sus seres queridos disfrutaran del momento que le toca vivir al volante canalla, a quien este diario dio como figura el sábado en el Gigante. Sin la obligación de hacerlo, hasta agradeció que Ovación lo haya elegido como el jugador destacado. Y en cierta forma eso fue el disparador de una larga charla en la que el juvenil de 21 años habló del presente que le toca vivir, pero fundamentalmente de si realmente lo esperaba. “Mientras jugaba en cuarta, la cabeza me estaba jugado en contra” , tiró el futbolista, quien se mostró agradecido por la chance que le dio Tevez, pero también por lo que en su momento hizo el Kily González (fue quien pidió que lo subieran a reserva y quien lo hizo debutar en primera) y con Fernando Lanzidei, quien “hizo que me quedara en Central cuando llegué, en 2019” .

Mirá, justo ayer (sábado) estaba hablando con un amigo de eso y le decía que a mí se me dio todo de golpe. Ya me había pasado cuando jugaba acá en el campo (en El Porvenir de San Jerónimo), que estando en inferiores me tocó saltar a primera y ahora lo mismo. Pero los chicos y sobre todo Tevez me están dando la confianza necesaria. Con el correr de los partidos y los entrenamientos me voy afianzando y sintiendo cada vez mejor.

¿Hace algunos meses imaginabas que se te podía presentar esta chance, más allá de que la ilusión uno siempre la tiene?

Todos los días trabajaba para estar preparado porque uno nunca sabe cuándo te puede tocar. Yo todos los días trabajaba al ciento por ciento para cuando llegara el momento.

Si bien debutaste con el Kily, en cancha de Arsenal, ¿recordás cómo fue el momento cuando Tevez te dijo que ibas a jugar?

Claro que me acuerdo. Un viernes dieron el equipo y yo iba a ser titular en reserva, contra Tigre, pero a la tardecita me llamaron del cuerpo técnico de reserva para decirme que no iba a estar citado porque tenía que ir a entrenar con primera. Entrené sábado y domingo con el primer equipo, viajamos y allá en Buenos Aires, el lunes, Tevez empezó a dar el equipo. Cuando me nombró no lo podía creer. Sinceramente pensé que con suerte podía ir al banco, pero cuando dio el equipo fue algo increíble.

Kevin.jpg Kevin Ortiz lleva seis partidos como titular, desde aquella noche ante Tigre, en la que Tevez le dio la chance. Héctor Rio / La Capital

¿Dónde fue la charla de Tevez?

Habíamos hecho una activación en el hotel y después de eso fuimos a ver unos videos y ahí me confirmó que iba a jugar.

¿Ese día hubo alguna charla puntual con Tevez?

Cuando llegamos al estadio me habló y me dijo que tenía todo el respaldo de él y del cuerpo técnico, que juegue tranquilo, de la misma forma que lo venía haciendo en la reserva.

¿Y por qué creés que a Tevez se le dio por ponerte en ese momento?

Creo que fue un premio a no bajar los brazos y a trabajar todos los días al máximo. Es que no entiendo otra forma de trabajar que no sea dando todo lo que tengo, creo que por eso me llegó esta oportunidad en primera.

¿Tu puesto natural cuál es?

Me siento cómodo jugando de doble 5, pero en la reserva venía jugando como único volante central. Ahora Carlos me da la confianza para ir más adelante y hay que aprovecharlo.

¿Te gusta eso de adelantarte un poco?, porque sos uno de los que más presiona sobre la salida del rival

Y, mirá, en los primeros partidos me costó un poco, pero ya me voy adaptando a la posición. Me estoy sintiendo cada día más cómodo y es una función que realmente me gusta.

Ortiz5HR.jpg El día del debut de Kevin Ortiz, ante Arsenal, en el Central dirigido por el Kily González. Héctor Rio / La Capital

¿Jugaste al lado de Tanlongo y de Mac Allister, que estén Francis o el Toto no varía tu juego?

No, porque es algo que trabajamos en la semana, le toque a quien le toque. Al estar un poco más adelantado trato de hacer mi juego y de facilitarles la tarea en cuanto a la recuperación.

¿Cómo es el trato de Tevez con los más chicos, teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes en el equipo?

Carlos nos habla, nos aconseja en todo momento y está siempre presente. Pero sobre todo nos da el respaldo y la confianza de todo el cuerpo técnico. Lo que nos dice es que hagamos lo que sabemos y que de todo lo demás se hace cargo él. Y eso es un plus para nosotros.

Hasta el año pasado jugabas en 4ª, ¿en ese momento pensabas que ibas a poder llegar, porque generalmente los chicos de 5ª ya saltan a reserva?

Sinceramente en ese momento la cabeza ya me estaba jugando en contra y creía que me iba a quedar afuera, pero gracias al Kily, que me subió a reserva, pude jugar ahí los últimos partidos. Pero te digo, estando en 4ª pensaba lo peor.

¿Y en algún momento se te cruzó por la cabeza esto de “lo de Central ya fue, voy a tener que buscar lugar en otro lado”?

Sí, obvio. Ya había hablado con mi representante para ver qué hacíamos si no se nos daba acá en Central, pero justo un mes antes de que termine el año me dijeron que me iban a hacer contrato. Fue un alivio, una satisfacción enorme.

Tenés contrato hasta diciembre, ¿recibiste el llamado de la dirigencia para renovar el vínculo?

Todavía no recibí ningún llamado. Hablé con mi representante, pero aún nadie se comunicó conmigo. Por supuesto mi idea es seguir acá, ya le dije a mi representante que me quiero quedar, que quiero disfrutar de la gente sobre todo porque soy hincha de Central. Me quiero quedar acá para seguir disfrutando este momento.

¿Y cómo es eso de que en diciembre jugabas en la ciudad deportiva y a lo pocos meses empezaste a hacerlo en el Gigante, con 40 mil hinchas?

Es una locura todo (risas). La verdad que no lo podía creer, pero estoy tranquilo y voy a seguir como siempre, porque siempre tuve en claro que todo el esfuerzo que había hecho iba a tener recompensa.

Ortiz2HR.jpg El juvenil de 21 años tiene contrato hasta diciembre de 2022 y quiere continuar en Central. Aún no lo llamaron. Héctor Rio / La Capital

¿Además de cuestiones futbolísticas, sentís que todavía necesitás ritmo desde lo físico?

Justamente el otro día lo hablé con Tevez y le dije que con una buena pretemporada me voy a poner a punto. Contra Tigre por ejemplo salí acalambrado, pero es lógico porque el ritmo de reserva a primera cambia muchísimo. Lo bueno es que me estoy aguantando cada vez más el ritmo.

Ya en cancha de Tigre probaste un par de veces desde afuera, con San Lorenzo pasó lo mismo y ahora con Talleres. ¿Es algo que traés de chico o se da porque sí?

Es verdad, en esos tres partidos intenté desde afuera. No es algo que me guste porque siempre jugué más atrás, pero ahora que estoy un poco más adelante pruebo, sobre todo porque Tevez me pide que no intente cosas raras, sino que trate de terminar la jugada.

¿Estando en 4ª y sin demasiadas chances en reserva, hablabas del tema con Fernando Lanzidei? Porque muchas veces los técnicos de inferiores además de entrenadores son una especie de psicólogos.

Lanzidei fue muy importante para mí porque fue él quien me hizo quedar en Central cuando llegué, en 2019. Estaba en Rosarina y me hizo quedar, después cuando volvió a AFA me subió a 4ª y la verdad que fue clave en todo ese trayecto. Siempre me habló para que no me bajonee, que siga para adelante porque el fútbol no termina acá en Central y que si seguía de esa forma la oportunidad en algún momento me iba a llegar.

¿Qué les quedó de triunfo ante Talleres?

Lo habíamos trabajado en la semana y sabíamos que iba a ser un partido de esas características, muy físico y psicológico, que cuando dejáramos jugar a Talleres ellos iban a crecer, pero pudimos hacer un primer tiempo muy bueno, donde hicimos el gol y a partir de ahí lo que planificamos salió perfecto.

Les había pasado después de Boca, donde hicieron un buen partido, y al siguiente perdieron. Ahora era una nueva prueba de fuego después de San Lorenzo.

Con Boca hicimos un partido excelente pero con Banfield perdimos sin merecerlo porque tuvimos muchas chances claras para convertir, pero nos estaba costando eso de hacer los goles, por eso estamos sufriendo más de la cuenta.

Tevez habló de la clasificación a la Sudamericana. ¿Es algo que miran de reojo o es difícil?

Confiamos en lo que podemos dar y nuestro objetivo es entrar a una copa, por eso vamos detrás de ese objetivo. Pero tampoco nos vamos a volver locos en hacer cosas que no se trabajan e ir a buscar los partidos de cualquier forma.