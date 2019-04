Kannemann: "Ante Central vamos a tratar de revertir todo"

Es uno de los máximos referentes del plantel gaúcho. Palabra autorizada dentro y fuera del vestuario. Walter Kannemann hizo una fuerte autocrítica a la hora de graficar el presente tricolor. "Ante Central buscaremos ganar. También intentaremos cambiar nuestra imagen porque este Gremio no es el verdadero. Por eso nos duele y nos culpamos de que estemos viviendo todo esto en la Libertadores", confió el zaguero central en diálogo con Ovación en la antesala del clave desafío que sostendrán mañana a la noche en Porto Alegre, donde el que pierda quedará virtualmente eliminado del prestigioso certamen.

¿Qué análisis hacés de Gremio, que era el gran favorito del grupo pero viene demostrando todo lo contrario?

Sobre este tema hay que hablar y decir las cosas sin la careta puesta. Todos pensábamos que esto iba a ser diferente. Pero la realidad es que Libertad está haciendo las cosas muy bien y por eso es el sólido puntero del grupo. En cambio, nosotros solo tenemos un punto. Así que no nos queda otra que ganar los tres partidos que nos quedan y a la vez especular con las matemáticas, porque no dependemos de nosotros para pasar de fase. Estamos complicados, aunque hay que sobreponerse y dejar la vida en la fechas que nos quedan.

¿Por qué pensás que no están bien en esta copa cuando el plantel es prácticamente el mismo del año pasado?

Si bien es verdad que la base es la misma de la temporada pasada, también es cierto que no te sabría explicar qué es lo que nos está pasando. Por ahí es un poco por culpa nuestra y otro poco por mérito del rival. También tuvimos mala fortuna en ciertos momentos. Es como un combo variado. Así como a veces vienen las buenas también hay que aguantarse las malas, como ahora. Eso lo sabemos y por eso estamos buscando la forma de revertir esto cuanto antes.

¿Entonces cómo sintieron a nivel interno la derrota en Chile ante Católica?

Fue un golpe muy fuerte. Sobre todo porque se trató de un rival directo. Sabíamos que si ganábamos nos poníamos segundos en el grupo por delante de ellos. Sinceramente perdimos un partido muy importante. De ahora en más tendremos que hacer y mirar más las matemáticas. Claro que sabemos que deberemos ganar los partidos que nos quedan y luego ver si con eso nos alcanza para poder pasar de fase. No estamos contentos pero tampoco nos vamos a dar por vencidos así de fácil.

¿Cómo notás que está el hincha de Gremio con ustedes teniendo en cuenta que venían de hacer dos copas muy buenas en las pasadas ediciones?

La gente bien no está, eso está claro. Todos esperaban otra cosa, al igual que nosotros. El hincha está dolido porque el equipo puede perder o empatar, como nos pasó en esta copa, pero lo que genera más dolor es lo bajo que venimos estando en cancha. En ese sentido hay que hacer un mea culpa y ver qué cosas estamos haciendo mal, sea dentro como fuera del campo de juego, para tratar de revertir esto y sobre todo cambiar la imagen que estamos dando.

¿La mayor presión la absorbe el técnico porque es el máximo ídolo del club o sienten que también recae sobre ustedes?

No, acá es para todos por igual. Cuando ganamos lo hacemos todos, y cuando las cosas no salen como ahora, la responsabilidad recae sobre todos por igual. En Gremio siempre tenemos presión. Sobre todo de jugar bien. En cambio, al no estar haciéndolo los pergaminos de uno y otro no importan. Todos somos responsables de este mal momento.

¿La impotencia que sienten hoy es porque tienen un plantel mucho más variado que en años anteriores?

Sí, totalmente. En ese sentido contamos con un grupo con más recambio que temporadas anteriores y por eso también nos da bronca lo que estamos viviendo. Por eso vamos a tratar de cambiar la imagen en los tres partidos que nos quedan de esta fase. La realidad es que Gremio no viene siendo el mismo en esta copa.

¿Aparecerá ese Gremio ante Central?

Eso espero. Lo que sí sé es que tenemos que dar otra imagen. Esa que Gremio venía dando en las pasadas copas porque este equipo es combativo y tiene mucha voluntad. Podés tener un buen o un mal partido, pero siempre hay que dejar la vida por esta camiseta. Así lo piden además todos acá. En cambio, creo que en los últimos partidos nos faltó un poco de eso. Por eso ante Central vamos a tratar de revertir todo.

¿Es una ventaja saber cómo juega Central, ya que se midieron en el debut?

Hoy en día todos saben cómo juega el resto porque está la posibilidad de ver a los equipos en las diferentes competencias. Jugamos en su momento en Rosario y tenemos una radiografía de cómo es como equipo. Más allá de eso, lo importante será que nosotros volvamos a ser nosotros mismos. Necesitamos revertir la imagen antes que nada, esa es la verdad.

¿Les genera algo enfrentar en estos momentos a Central, que viene de cambiar otra vez de entrenador y está mal en la Libertadores?

No, eso no cuenta. Será un partido bravo para los dos. Nosotros tampoco estamos bien. Los dos estamos iguales.

¿De qué tendrá que cuidarse Gremio cuando tenga enfrente al canalla?

Sabemos que Central es un equipo que, pese a todo, es consciente de lo que quiere. Ataca y tiene buena presencia en el área rival. Tienen sus armas y no tengo dudas de que si está en la copa por algo será. No hay que olvidarse de que hace poco ganó la Copa Argentina. Algo tiene y por eso merece respeto también.

¿Se puede decir que será un partido determinante para los dos, ya que aquel que pierda habrá quedado virtualmente eliminado?

Coincido totalmente. Será un partido muy difícil para los dos. Ninguno viene haciendo las cosas bien porque no en vano tenemos un punto cada uno en este grupo. Por eso buscaremos ganar. Aunque más que por el resultado, buscaremos cambiar nuestra imagen. Este Gremio no es el verdadero. Y por eso nos duele y nos culpamos de que estemos viviendo este presente en la Libertadores.

¿Tanta impotencia sienten?

Es que los máximos culpables somos nosotros. Sabemos que podemos dar mucho más, pero no lo hicimos o no supimos hacer. Por eso es que más que ganar en sí queremos cambiar la cara ante nuestra gente.

¿Saldrán con todo a ganar de entrada entonces?

Tampoco es cuestión de salir desordenado a buscar el resultado. Habrá que tener recaudos y mantener una línea ante todo. Pero siempre metiendo y demostrando que tenemos buenas armas como para ganar.

¿Con qué Gremio se encontrará Central?

Con un Gremio con energía ante todo. Que irá en pos de ganar y revertir la imagen. Porque este no es el Gremio verdadero.

"Volví contento de la selección"

Kannemann participó de la gira que realizó el combinado argentino ante Venezuela en Madrid y Marruecos en el continente africano "Lo viví muy bien y disfruté mucho esos momentos. Me brindé al máximo y jugar con la camiseta de la selección argentina siempre es algo muy especial. Me volví contento de la gira porque dejé todo. Luego se verá si quedo o no en la lista de los que irán a la Copa América de Brasil, que en caso de quedar sería como un sueño hecho realidad", concluyó el zaguero.