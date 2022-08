Julián Álvarez noqueó de un pelotazo a un rival acusado de maltrato animal

En el debut en Manchester City, el ex jugador de River dejó nocaut a un futbolista de West Ham y los fanáticos le hicieron un mural

En la presentación oficial en la Premier League como jugador de Manchester City, Julián Álvarez sedujo a los hinchas. Pero en esta ocasión no fue por alguna jugada magistral o un golazo, sino por derribar al defensor de West Ham Kurt Zouma, acusado de maltrato animal, de un pelotazo en la cabeza.

Cuando eso sucedió y el jugador quedó tendido en el piso, los fanáticos de Manchester comenzaron a cantar “That’s how your cat feels” (“Así es como se siente tu gato”) con el fin de burlarse. Además, por esa acción al ex delantero de River le hicieron un mural en el que se lo ve como un “héroe de los gatos”.