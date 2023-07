Jorge Sampaoli seguirá en Flamengo tras el despido de su preparador físico

Con la salida confirmada de Fernández todavía resta la resolución de su hijo Marcos, que también es preparador físico e integra el cuerpo técnico del casildense.

“No creo en la violencia como solución. Esto no nos llevará a ninguna parte. Ni en la vida ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas luchas y siempre me dejaron con un sentimiento de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Eclipsamos una victoria impresionante con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan”, manifiestó Sampaoli.

>>Leer más: El ayudante de Sampaoli fue acusado de golpear a un futbolista del Flamengo

Flamengo recibirá el próximo jueves a Olimpia por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

El ganador de este cruce enfrentará a Argentinos Juniors o Fluminense.