Jorge Broun también hace historia y ya es el segundo arquero con más partidos en Central

La primera vez que firmó una planilla fue en un partido emblemático para la historia del club. Ya que lo hizo el 29 de agosto de 2005, cuando los canallas eliminaron a los rojinegros de la Sudamericana con gol de Germán Rivarola en el Gigante. En aquel partido fue suplente de Juan Marcelo Ojeda.

En su estreno contra el taladro en 2006, la camiseta que utilizó fue curiosamente la número 3. En aquel momento era el cuarto arquero detrás de Cristian Alvarez (12), Juan Ojeda (1) y Hernán Castellano (25). Como los canallas estaban jugando la Copa Libertadores de ese año el Negro Astrada le dio la chance de jugar sus primeros minutos en el círculo privilegiado.

"No me desespera alcanzar el récord"

El experimentado arquero canalla le manifestó a Ovación: “la verdad es que me sorprendió cuando me dijeron el dato y es algo que me llena de alegría. Siempre es lindo ver como uno escala posiciones en esta tabla, ya que en estos números se ve reflejando no solamente mi esfuerzo, sino el de toda mi familia que me banca tantas ausencias lo cual estoy agradecido.

"Es una medallita más que uno se cuelga en el alma, como la del campeonato, como haber obtenido un título con Central, como ser el primero en haber anotado un gol de penal dentro del partido y ser el arquero más longevo es atajar en Central como me enteré por una nota de ustedes".

"Me faltan 65 partidos para batir el récord y ser el que más partidos atajó en el club. Ojalá lo pueda lograr. Pero no es algo que pienso forzar. Si pasa que sea en forma natural. Me siento muy bien para seguir atajando. Pero el arco de Central conlleva una responsabilidad muy grande tanto desde lo profesional como desde lo afectivo. Si siento que no estoy en condiciones, jamás ocuparía un puesto para romper una estadística porque me sentiría mal conmigo mismo y le estaría fallando al hincha de Central que tantas cosas me dio", cerró el guardián del arco de Central