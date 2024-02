Jonatan Gómez ya forma parte del Central de Russo

A Jony se lo vio muy bien físicamente. Hizo la pretemporada con Racing y no extrañaría que ocupe un lugar en el banco de suplentes ante Independiente si el técnico Miguel Russo lo dispone y lo ve bien estos días.

El volante ofensivo, que se inició en Santa Catalina (Liga Sanlorencina) hizo todas las inferiores en Rosario Central, donde en AFA alcanzó a jugar 108 partidos y metió 12 goles, dos a Newell’s (en 8ª y 6ª).

En 9ª división debutó el 15 de marzo de 2003, en un partido que los canallas igualaron 1 a 1 con Los Andes, de visitantes (gol de Horacio Román). El DT fue Edgardo Arbe y de los 14 jugadores de esa categoría 1989 que jugaron ese partido fue el único que llegó a primera división.

Tuvo varios formadores en la cantera canalla: en 9ª Arbe y Jorge Díaz, en 8ª Alberto “Hijitus” Gómez y Adrián “Mono” Daniele, en 7ª a Daniel “Topo” Riquelme, en 6ª Marcelo Trivisonno, en 5ª Cristian Lovrincevich y en 4ª nuevamente a Jorge Díaz.

En reserva hizo su presentación el 7 de marzo de 2008 ante Colón (L), con triunfo por 1-0 con Adrián Czornomaz como entrenador. En esta división jugó 13 partidos y le hizo un gol a River (V) en un 2-2. Como entrenadores también tuvo a Carlos González, Hernán Lisi y Hugo Galloni.

Hasta que llegó el 22 de agosto de 2008 (3ª fecha del Apertura 2008) y con solamente 18 años (nació el 21 de diciembre de 1989 en Capitán Bermúdez), Pablo “Vitamina” Sánchez lo hizo debutar en la primera de Central ante Colón (L), en la derota por 1 a 0, cuando dispuso su ingreso a los 84’ en lugar de Jesús Méndez y estuvo a punto de empatar el partido, pero el arquero Sebastián Blázquez le ahogó el grito de gol.

En la primera de Central jugó 64 partidos (44 de titular) y anotó un solo gol: a Gastón Sessa de Gimnasia de La Plata (L) 1-1, en el arco del tablero, el 9 de octubre de 2009, en la octava fecha del Apertura 2009.

Rosario Central 1 Gimnasia LP 1 - Torneo Apertura 2009

Su último partido en el club fue en el Nacional B, el 11 de diciembre de 2010, en un triunfo por 5 a 0 ante Aldosivi, en Mar del Plata.

En la primera de Central tuvo siete entrenadores: Ariel Cuffaro Russo (28 partidos), Leonardo Madelón (9), Reinaldo Merlo (8), Héctor Rivoira (6), Pablo Sánchez (6), Gustavo Alfaro (5) y Miguel Russo (2).

Ahora, con 34 años en el DNI y una gran experiencia, no solo en Argentina sino en varios países, es tiempo de su segundo ciclo en Central, el club que lo vio nacer y al que para venir hasta desechó una oferta importante de la Universidad Católica de Chile.

"Ojalá que se repita el título, así lo festejo yo también”

“Que se repita, así lo festejo yo también”, dijo Jonatan Gómez a la web oficial y en referencia al título recientemente conseguido en la Copa de la Liga 2023. “Después de mis hijos, creo que no hay nada más lindo que ser campeón con Central”, se explayó con la camiseta auriazul puesta. “Sería algo soñado, es una cuenta pendiente por cómo me tocó irme”, refirió respecto a la temporada en la que el equipo descendió a la B Nacional en el 2009/2010. “No lo puedo explicar, porque no soy de vender humo, no soy así, pero sería algo muy lindo conseguir el título. Ojalá este año sea muy importante para el club. Volver a la Copa Libertadores es bárbaro porque te da un gran prestigio y uno siempre sueña con ganarla. Espero estar a la altura y dejar a Central en lo más alto, que es donde se merece estar”.