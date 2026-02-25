La Capital | Ovación | Newell's

Newell's no pudo con la mayor categoría de Estudiantes y perdió en el Coloso

El conjunto rojinegro sufrió una nueva derrota en la previa al clásico rosarino. Gabriel Arias se lesionó y es duda para el domingo.

25 de febrero 2026 · 20:05hs
Valentino Acuña busca la pelota y se le asocia en la disputa Walter Núñez.

Sebastián Suárez Meccia

Valentino Acuña busca la pelota y se le asocia en la disputa Walter Núñez.

Newell's, con el interinato de Lucas Bernardi y a la espera de que asuma Frank Kudelka este jueves, perdió contra Estudiantes por 2 a 0. El conjunto rojinegro sufrió una nueva derrota en la previa al clásico rosarino. Gabriel Arias se lesionó y es duda para el domingo.

80' Fabricio Pérez la dominó con categoría, sacó un remate de derecha desde media distancia y la colocó sobre el palo derecho de Barlasina.

76' El centro de cabeza le llegó justo, pero Michael Hoyos saltó solo y le dio mal de cabeza

72' Gabriel Arias sintó una molestia y debió dejar la cancha. Ingresó Williams Barlasina.

67' Gaich quedó solo frente a Arias y luego que el arquero le tapó el remate estrelló el balón en el travesaño

54' Tomás Palacios cabeceó y dio en el travesaño. Conectó un tiro libre de Tiago Palacios.

51' Tiago Palacios se movió de izquierda hacia el medio, sacó un tiro bajo y abrió el marcador.

45' Se terminó la primera etapa. Las ocasiones más propicias fueron de Newell's. Cambió la imagen de la fecha pasada. Al descanso.

43' Luciano Herrera la pifió a pocos metros del arco y se lo perdió.

41' Valentino Acuña tocó al medio, Gómez Mattar abrió hacia la derecha y el tiro cruzado de Walter Nuñez cruzó frente al arco y se fue por poco.

37' David Sotelo se retiró con una molestia y lo reemplazo Jerónimo Gómez Mattar.

31' Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir.

17' David Sotelo se aproximó con un tiro libre que ejecutó volcado sobre la izquierda. La pelota pasó por sobre el travesaño.

Luciano Herrera recupera un lugar en el equipo titular de Newells. Se presume que jugará de centrodelantero.

Cirugía mayor en Newell's para recibir a Estudiantes en el Coloso

Kudelka observará a Newells ante Estudiantes desde el palco y el domingo dirigirá el clásico.

Rumbo al clásico: Kudelka firmó con Newell's y está en el Coloso

Para tratar de forjar una reacción, Bernardi instrumenta para esta ocasión ocho modificaciones en Newells. 

Newell's necesita dejar de caer y empezar a mostrar signos vitales

Frank Darío Kudelka estuvo en Newell's entre 2019 y 2021. Esta vez el gran desafío será recomponer el promedio y escalar en la tabla general. 

La vuelta de Kudelka a Newell's: un DT de carácter y juego ofensivo, que no se achicó con el clásico

