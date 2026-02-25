Newell's no pudo con la mayor categoría de Estudiantes y perdió en el Coloso

El conjunto rojinegro sufrió una nueva derrota en la previa al clásico rosarino. Gabriel Arias se lesionó y es duda para el domingo.

Valentino Acuña busca la pelota y se le asocia en la disputa Walter Núñez.

Newell's, con el interinato de Lucas Bernardi y a la espera de que asuma Frank Kudelka este jueves, perdió contra Estudiantes por 2 a 0. El conjunto rojinegro sufrió una nueva derrota en la previa al clásico rosarino. Gabriel Arias se lesionó y es duda para el domingo.

80' Fabricio Pérez la dominó con categoría, sacó un remate de derecha desde media distancia y la colocó sobre el palo derecho de Barlasina.

76' El centro de cabeza le llegó justo, pero Michael Hoyos saltó solo y le dio mal de cabeza

¡GOLAZO DEL PINCHA EN EL COLOSO MARCELO BIELSA! Fabricio Pérez venció a Barlasina (ingreó por el lesionado Arias) y estampó el 2-0 del Estudiantes del Cacique Medina ante Newell's. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/9ZUw3lASRM

72' Gabriel Arias sintó una molestia y debió dejar la cancha. Ingresó Williams Barlasina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026811350110883895&partner=&hide_thread=false MALAS NOTICIAS EN NEWELL'S: Gabriel Arias se lesionó y se retiró del campo de juego bajo una lluvia de silbidos en el Coloso Marcelo Bielsa. ¿Llegará al clásico del domingo ante Rosario Central?



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/IdiE1ZIrC7 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2026

67' Gaich quedó solo frente a Arias y luego que el arquero le tapó el remate estrelló el balón en el travesaño

54' Tomás Palacios cabeceó y dio en el travesaño. Conectó un tiro libre de Tiago Palacios.

51' Tiago Palacios se movió de izquierda hacia el medio, sacó un tiro bajo y abrió el marcador.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2026806128139436516&partner=&hide_thread=false UN ZURDAZO INATAJABLE: Tiago Palacios marcó el primer gol de la Era del Cacique Medina como DT de Estudiantes y el 1-0 del Pincha a Newell's en el Coloso por la fecha 7 de la Zona A del #TorneoApertura.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/ZsVsvBKbGA — SportsCenter (@SC_ESPN) February 25, 2026

45' Se terminó la primera etapa. Las ocasiones más propicias fueron de Newell's. Cambió la imagen de la fecha pasada. Al descanso.

43' Luciano Herrera la pifió a pocos metros del arco y se lo perdió.

41' Valentino Acuña tocó al medio, Gómez Mattar abrió hacia la derecha y el tiro cruzado de Walter Nuñez cruzó frente al arco y se fue por poco.

37' David Sotelo se retiró con una molestia y lo reemplazo Jerónimo Gómez Mattar.

31' Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir.

17' David Sotelo se aproximó con un tiro libre que ejecutó volcado sobre la izquierda. La pelota pasó por sobre el travesaño.