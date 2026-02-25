Newell's no pudo con la mayor categoría de Estudiantes y perdió en el Coloso

Newell's, con el interinato de Lucas Bernardi y a la espera de que asuma Frank Kudelka este jueves, perdió contra Estudiantes por 2 a 0. El conjunto rojinegro sufrió una nueva derrota en la previa al clásico rosarino. Gabriel Arias se lesionó y es duda para el domingo.
80' Fabricio Pérez la dominó con categoría, sacó un remate de derecha desde media distancia y la colocó sobre el palo derecho de Barlasina.
76' El centro de cabeza le llegó justo, pero Michael Hoyos saltó solo y le dio mal de cabeza
72' Gabriel Arias sintó una molestia y debió dejar la cancha. Ingresó Williams Barlasina.
67' Gaich quedó solo frente a Arias y luego que el arquero le tapó el remate estrelló el balón en el travesaño
54' Tomás Palacios cabeceó y dio en el travesaño. Conectó un tiro libre de Tiago Palacios.
51' Tiago Palacios se movió de izquierda hacia el medio, sacó un tiro bajo y abrió el marcador.
45' Se terminó la primera etapa. Las ocasiones más propicias fueron de Newell's. Cambió la imagen de la fecha pasada. Al descanso.
43' Luciano Herrera la pifió a pocos metros del arco y se lo perdió.
41' Valentino Acuña tocó al medio, Gómez Mattar abrió hacia la derecha y el tiro cruzado de Walter Nuñez cruzó frente al arco y se fue por poco.
37' David Sotelo se retiró con una molestia y lo reemplazo Jerónimo Gómez Mattar.
31' Gaich se anticipó de cabeza y estuvo cerca de convertir.
17' David Sotelo se aproximó con un tiro libre que ejecutó volcado sobre la izquierda. La pelota pasó por sobre el travesaño.