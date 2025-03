Jaminton Campaz, el mejor de la primera mitad en Rosario Central, con Ibarra y Malcorra en el podio

Se sabe que una de las causas de este andar superador al de finales del año pasado tuvieron que ver con que Holan recuperó a la base titular que no tuvo y no es casualidad entonces que los dos primeros lugares de este podio imaginario se los lleven Campaz e Ignacio Malcorra.

Pero ellos no solo fueron los determinantes, ya que en el mismo nivel que Malcorra estuvo Franco Ibarra, el que se encarga de recuperar la pelota para dárselas precisamente al 10 y al Bicho.

Si de base se trata, otro de los que volvió y ha sido un baluarte en estos tiempos es Carlos Quintana, que quedó en el cuarto lugar en esta tabla con 6,14 de promedio. Junto a él, tampoco llama la atención que se ubique quien tampoco pudo terminar el 2024 en cancha, Facundo Mallo, que se ubicó unas centésimas por debajo con 6,12. Claro que el uruguayo jugó menos partidos por la lesión en el inicio del clásico.

Detrás de la base entonces, aparece el mejor de los refuerzos y el que más jugó: Federico Navarro, quien en cinco encuentros disputados promedió 6,1.

Seis jugadores, más de medio equipo, se ubicaron arriba de los 6 puntos de promedio y todos ellos en alguno de los partidos alcanzó el 8 o hasta el 9, como Malcorra ante Godoy Cruz, que fue el puntaje más alto de Ovación.

La mayoría por encima de la media

Pero el buen andar canalla se refleja además en la cantidad de jugadores que estuvieron por encima de la media, los 5 puntos, lista que encabeza Jorge Broun con 5,93; Emanuel Coronel con 5,78; Enzo Copetti con 5,56; Lautaro Giaccone con 5,33; Agustín Sández con 5,28; Maximiliano Lovera con 5,12; Juan Cruz Komar con 5,1 y Gaspar Duarte con 5,08.

Axel Werner con 7,5 (1 partido); Santiago López con 5,5 (2), Enzo Giménez y Agustín Bravo con 5,25 (2); Juan Manuel Elordi (2) y Santiago Segovia (1) con 5 encabezan la lista de los que jugaron menos de la mitad de los partidos, o fueron calificados en menos de la mitad de ellos.

Y todos los que puntearon menos de 5 fue en menos de 4 fechas: Kevin Ortiz (2) con 4,75; Tomás O’Connor y Augusto Solari con 4,66 (3); Jonatan Gómez (3), Sebastián Ferreira (1), Santiago Segovia (1), Juan Giménez (1) y Luca Martínez Dupuy (1) con 4.

Los otros datos que sobresalieron

Estos dos últimos párrafos también hablan de las bondades de la campaña canalla, que tuvo a solo dos jugadores disputando todos los partidos: Enzo Copetti y Emanuel Coronel. Pero solo el centrodelantero fue titular en todos ellos.

En total, Ariel Holan usó 27 jugadores en estas ocho fechas, pese a que movió poco el once hasta Deportivo Riestra y las incorporaciones recién empezaron a aparecer más a partir de la quinta fecha.

Los que perdieron terreno de entrada con Holan fueron Jonatan Gómez, Maximiliano Lovera y Kevin Ortiz. Mientras que también lo hicieron luego de las primeras tres jornadas Tomás O’Connor y Santiago Segovia.

Una curiosidad es que Lautaro Giaccone sí tuvo cabida con Holan, pero nunca arrancó de titular, ni siquiera cuando plantó un alternativo ante Riestra, antes del clásico. En esa posición por ahora el titular es Gaspar Duarte y Santiago López amaga con meterse en la discusión.

Otro dato a tener en cuenta es que, hasta el momento, el único de los cinco refuerzos que aparece consolidado en su puesto es Federico Navarro. El resto tuvo chances pero no como para disputar un lugar. Mientras que también ganó espacio Juan Cruz Komar y asoma de nuevo Juan Giménez, que no tuvo el beneficio de vacaciones por su participación en el Sudamericano sub 20.