Iván Gómez se fue de Newell's y está a punto de ser refuerzo de Belgrano

Iván Gómez, ex volante de Newell's, está a un paso de convertirse en refuerzo de Belgrano tras llegar a un acuerdo con Estudiantes. Si bien la lepra estaba interesado en que continuará, no hizo uso de la opción de compra, regresó al Pincha y ahora fue cedido al pirata cordobés.

No obstante, aún no se oficializó la contratación ya que restan algunos detalles para la firma del contrato del futbolista, que sería por tres temporadas.

Con la compra de la mitad del pase, Gómez jugaría en Belgrano tras el vínculo con Newell's, que pretendía negociar un nuevo préstamo. Al no llegar a un acuerdo, apareció el pirata y todo parece indicar que el volante se trasladará a Córdoba. "Tuve un año donde pude jugar un montón. Me sentí cómodo, me trataron bárbaro en el club. En su momento pensé que iban a usar la opción de compra, pero cuando llegó el momento se hablaba de que no había dinero. No se pudo dar”, declaró días atrás el volante a medios platenses.

Iván Gómez había llegado al Parque procedente de Estudiantes a préstamo con cargo y opción de compra por el 50% del pase. Si bien no trascendió el monto de la misma, la entidad platense había tasado al futbolista en 1.200.000 dólares.