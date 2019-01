Insaurralde parece estar bien encaminado

Todo indica que Cristian Insaurralde va a jugar en Newell's. En el Parque de la Independencia las voces son optimistas y confían en que en las próximas horas se cerraría la contratación de un delantero que espera Héctor Bidoglio, además de un volante. Y en México, la dirigencia de América lo declaró transferible hace un tiempo y también descuentan su partida. "La negociación está encaminada y muy avanzada", le indicaron a Ovación fuentes cercanas al jugador, aunque hasta que no esté la firma del contrato no se puede dar por concretada la operación. Más teniendo en cuenta los nombres que circularon durante semanas y que al final no lograron un acuerdo con la institución del Parque.

El atacante, cuyo pase pertenece a O'Higgins de Chile, llegó a la entidad azteca a mediados del año pasado, pero prácticamente no tuvo acción porque arrastraba una molestia que le impidió ponerse a tono para ganarse un lugar en el equipo. Pero eso quedó a atrás y "hoy está pleno", le confiaron a este medio desde México.

La intención leprosa, a una semana del reinicio de la Superliga, es lograr el arribo del delantero lo antes posible para de esa manera tener otra alternativa para el sector ofensivo. Insaurralde es el nombre que apareció en el horizonte leproso y bajo las condiciones que la entidad puede cumplir, es decir conseguir un préstamo de un futbolista que —en este caso— no está entre las prioridades de las Aguilas. La partida de Héctor Fértoli a San Lorenzo le generó un hueco en el ataque que el DT quiere cubrir con un futbolista con experiencia.

En cuanto al volante Juan Daniel Roa hay también charlas intensas y aguardan una respuesta del futbolista de Independiente Santa Fe. Por supuesto que lo que no sobra es tiempo en el Parque, por lo tanto si en el inicio de la semana no hay una contestación irán a la carga por otros nombres que siguen en la larga lista rojinegra.

Newell's jugó su último amistoso anoche y ahora comenzará a apuntarle a Boca. El DT espera por dos nombres más, aunque de llegar necesitarán días para acoplarse.

