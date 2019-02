Fue un jueves muy movido para Newell's. Es que ayer cerró el libro de pases y la dirigencia leprosa anduvo de un lado hacia el otro para terminar de definir las negociaciones que estaban abiertas. Por un lado, Cristian Insaurralde se convirtió oficialmente en refuerzo rojinegro. El delantero de 27 años, nacido en Argentina y nacionalizado paraguayo, firmó ayer por la tarde el contrato que lo unirá a Newell's por los próximos tres años y medio, hasta junio de 2022. Como se informó oportunamente en las ediciones de Ovación, Newell's logró un acuerdo con O'Higgins de Chile, poseedor de su pase, para adquirir en una suma cercana a los 600 mil dólares el 33,33 por ciento de los derechos económicos del futbolista.

Mientras Insaurralde estaba firmando para sumarse a la tropa de Héctor Bidoglio, se confirmaba el préstamo por un año sin cargo y sin opción de compra de Hernán Bernardello a Godoy Cruz de Mendoza. El Cabezón, quien había perdido terreno luego de la contratación del uruguayo Ribair Rodríguez, decidió cambiar de aire y nada mejor que lograr continuidad en el Tomba. Desde la dirigencia leprosa destacaron la buena predisposición que tuvo el ex capitán leproso para dar este paso y emigrar por una temporada desde el club que lo formó futbolísticamente.

También en el rubro partidas, otro de los que decidió emigrar fue Juan Ignacio Sills, quien rescindió el contrato con Newell's y seguirá su carrera en Huracán. Con relación a Ribair Rodríguez, hasta anoche la dirigencia estaba realizando todos los trámites pertinentes para habilitarlo y que Bidoglio pueda utilizarlo en el partido del domingo contra Unión en Santa Fe. Si llega el transfer, el uruguayo irá al banco de suplentes.

Mientras que en las últimas horas de anoche, bien al filo del cierre del libro de pases, se esperaban novedades respecto de las posibles salidas del portugués Luis Leal o el paraguayo Alfio Oviedo, para que le liberen el cupo de extranjeros al colombiano Juan Daniel Roa. Sin embargo, la llegada del colombiano quedó desestimada ya que el cupo de extranjero no pudo liberarse. Newell's no anotó a nadie más y le bajó la persiana al rubro incorporaciones con la llegada de Insaurralde, la quinta cara nueva rojinegra.

Caso Amoroso

El delantero Joel Amoroso, quien se negó a renovar contrato con Newell's y es uno de los "colgados" en el predio de Bella Vista (el otro era Sills), ya tenía todo arreglado para continuar su carrera en Unión La Calera de Chile. Incluso, Newell's ya había acordado con los chilenos el monto del préstamo y el propio jugador también había arreglado su salida, pero la negociación hasta el momento no prosperó porque el representante del futbolista, el ex volante de Central Daniel Quinteros, pidió un dinero para cerrar el traspaso. "Está todo acordado entre Newell's, el jugador y La Calera, pero el representante del jugador quiere cobrar un dinero (se habla de 70 mil dólares) por una negociación que no realizó", le confió a Ovación una fuente bien informada.

En concreto, Newell's ya le encontrado una salida decorosa a la situación de Amoroso, quien está entrenando en la reserva porque Bidoglio no lo tendrá en cuenta. Pero la negociación se encuentra empantanada porque el agente del futbolista reclama un dinero para cerrar el préstamo. La realidad es que la dirigencia fue la que trabajó para colocarlo en el fútbol chileno.