Manuel Fernández: "Imagino que Newell's vendrá a imponer condiciones" 

La primera excursión de Newell's por la Copa Sudamericana será este martes en El Teniente de Rancagua, donde Audax Italiano jugará de local porque no tiene habilitado su estadio de Santiago de Chile. Desde fines de noviembre pasado, el conjunto chileno es conducido por Manuel Fernández, nacido hace 39 años en San Carlos de Bolívar, en la provincia de Buenos Aires. Fue técnico de las inferiores de Tigre y Racing, de la reserva e interino de la primera de Defensa y Justicia, y de Agropecuario, Ferro y Alvarado, aparte de conducir a Sport Boys de Perú. Desde el aspecto personal, el enfrentamiento contra el equipo de Gabriel Heinze no es uno más, porque los recuerdos del fútbol argentino le emergen, a tal punto que se imagina “el partido de vuelta en la cancha de Newell’s, con la gente, con ese marco”.

Fernández no le restó trascendencia al partido de la copa, pero aclaró que “el objetivo más importante es el torneo local” , en el que Audax se ubica en la penúltima posición, consecuencia de un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas. “Imagino que Newell’s vendrá acá a imponer condiciones” , manifestó sobre el encuentro de mañana el DT, quien agregó que en el club están “muy contentos” con la clasificación a la etapa de grupos, después de eliminar en la fase preliminar a Universidad Católica. Durante la charla con Ovación habló de lo “difícil” que será jugar en un grupo que integran Santos y Newell’s, aunque consideró que pueden ser “competitivos”.

Difícil, con equipos de Argentina y Brasil, que son ligas que tienen jerarquía. Eso lo hace complejo. Vamos a tener que estar bien para ser competitivos. Y creo que lo podemos ser. Que nos haya tocado Blooming, que no juega en la altura (lo hace en Santa Cruz de la Sierra), es importante para competir en condiciones normales. Estuve dirigiendo un año en Perú (Sport Boys), me tocó jugar en la altura y es una complejidad.

Desde Newell’s se valoró que no tienen que viajar largas distancias, en el caso de ustedes, ¿piensan igual?

Sí, es importante. El objetivo más importante para nosotros es el torneo local. Eso está claro. Estamos muy contentos de haber ganado el partido que nos dio la posibilidad de meternos a la fase de grupos, sobre todo por el rival que nos tocó, Universidad Católica, que es un equipo muy grande acá. Y ganarle de la forma en que se dio (Audax perdía 2 a 1 y ganó 3 a 2), nos pone muy contentos. El club no clasificaba desde 2007 a una fase de grupos de una competencia internacional. Por un lado, disfrutar de poner al club en un plano internacional. Pero nosotros no perdemos de vista que el objetivo es el torneo local y que podamos engrosar la cantidad de puntos y clasificar a la siguiente copa. Cuando esa es la prioridad y salís a competir en torneos internacionales, los viajes empiezan a jugar un rol determinante en la planificación de los partidos, la distribución de las cargas y la utilización de los futbolistas.

Hace un par de semanas que no juegan (el 18 de marzo, contra La Calera) en el torneo chileno, ¿es positivo por el descanso o te hubiese gustado llegar con más competencia en el medio?

El parate nos terminó viniendo bien. Lo tomamos como algo positivo. Necesitábamos recuperar algunos futbolistas que venían con lesiones. Y veníamos con una seguidilla competitiva bastante importante. Nos tocó jugar casi cuatro partidos en 15 días. Generamos igual algunos amistoso para seguir con rodaje.

En cuanto a gusto futbolístico, ¿qué es lo que intentás plasmar en tu equipo?

Cuando llegás a otro país, esa pregunta es frecuente. Digo que dar nombres de entrenadores con los cuales empatizás, a veces corre el riesgo de que te etiqueten o que te estigmaticen con ese técnico. Si tuviese que elegir como jugador, yo los partidos los imagino mucho más con la pelota que sin la pelota. Y mucho más lejos de mi arco que cerca de mi arco. Pero entiendo que los equipos que juegan bien manejan más de un registro, es decir que intentan atacar con la pelota pero también sin la pelota, y que además pueden defender bien. La tendencia es a segmentar, como que el equipo que juega con la pelota solo lo hace cuando la tiene y no defiende. Creo que no son modelos antagónicos. Podés jugar muy bien con la pelota, intentar pasártela para desorganizar al rival y generar situaciones de peligro. Y a la vez ser muy bueno sin la pelota, defendiéndote, y cuando la recuperás, según el lugar del campo, tener activado ese ataque rápido o de contra que te permite tener otra arma más para hacerle daño al rival. Un equipo termina jugando bien cuando maneja más de un registro. Y en esa búsqueda estamos, de poder hacer varias cosas. Otro componente importante, que a veces se lo saca del juego, es la pelota parada, que puede determinar también el destino de un partidos. Por una pelota parada se puede decidir si el equipo que merecía el triunfo lo consigue o si lo logra el que estaba siendo sometido. Creo en eso, en equipos que compiten desde la mayor cantidad de lugares posibles.

¿Qué es lo que conocés de Newell’s?

Nos vamos a enfrentar con un rival que en el torneo argentino está con un registro de entre el 65 y el 70 por ciento de posesión de pelota. Es un equipo que elige claramente tener la pelota y a partir de ahí protagonizar los partidos, instalarse en campo contrario. Y en esa tenencia tiene una característica que es que, cuando no consigue finalizar o la pierde, los jugadores intentar ir a recuperarla en el lugar que la perdieron y rápidamente. Imagino un rival que vendrá acá a imponer condiciones y a manejar el balón, porque es el sentir del entrenador y lo que intenta hacer el equipo, más allá de que por momentos lo pueda hacer bien y en otros mal. Está claro el modelo de Newell’s, al margen de que sabemos que le costó mucho fuera de su estadio, que no ganó en esa condición en lo que va de la era de Heinze, de hecho el último partido en La Plata le fue adverso. Y que se hizo muy fuerte de local.

Siendo que el objetivo de Audax es el torneo local, ¿encarar este partido con Newell’s puede llevarlos a jugar sin tanta presión y con una mayor libertad mental?

Puede ser. Nosotros lo vamos a tomar con mucha seriedad y responsabilidad, como lo hacemos siempre, porque es la antesala a la reanudación del torneo, con Universidad de Chile, que para nosotros es un partido sumamente importante. Jugar contra Newell’s un partido de esta jerarquía e intensidad nos va a preparar para que generemos algunas adaptaciones y quedemos en un nivel elevado para después competir en el torneo local. La responsabilidad por competir es absoluta y ojalá que estemos con la mayor tranquilidad para tomar las mejores decisiones.

¿Qué clase de público se encontrará Newell’s?

La gente es muy respetuosa, lo mismo que la sociedad, con muchos valores, muy sensible también. Tengo registro de ver gente de ambos equipos compartiendo la misma platea, cosa que es impensada en el fútbol argentino. No hay clima de hostilidad. El público va a ver en un espectáculo deportivo y la gente de Audax acompaña al equipo, independientemente de los resultados.

En lo personal, ¿te significa algo diferente enfrentar a un equipo argentino?

La primera sensación es de recuerdos, de cuando tuve la posibilidad en Defensa y Justicia de dirigir en forma interina, contra Huracán y River. Automáticamente me llevó la mente a ese recuerdo, de haber vivido esa experiencia hermosa, en un club hermoso, el cual a mí me dio la posibilidad de formarme como entrenador. Hasta uno se imagina, más allá de que todavía falta, el partido de vuelta en la cancha de Newell’s, con la gente, con ese marco. Te empieza a generar esa adrenalina por cómo se vive el futbol argentino y por lo competitivo que es.

¿Hay cuestiones futbolísticas características de Defensa y Justicia que incorporaste, que las hiciste propias?

Sí, fue un club que siempre le brindó un espacio a entrenadores jóvenes, a que sumen herramientas para dirigir en primera división. Hago memoria y recuerdo a Ariel Holan, Sebastián Beccacece, Juan Pablo Vojvoda. Innumerables entrenadores que fueron a terminar su proceso de formación en un club que te brinda todas las comodidades y posibilidades, y que te permite estar dentro de un proyecto deportivo, que es lo más favorable que te puede pasar. Es un lugar que en lo personal me dio mucho.

¿Qué importancia tiene en Audax la experiencia de Marcelo Díaz, exvolante de la selección chilena y de Racing?

Cuando me tocó llamarlo para invitarlo al proyecto fue un pedido estratégico. Cuando decidís traer un jugador de las características de Marcelo, ya estás dando señales de cómo vas a querer que juegue el equipo. Para mí el volante central es un jugador que decide cómo va a jugar un equipo. No hace falta que describa las capacidades que tiene. Lo más importante que nos dio, más allá del entendimiento del juego, de sus intervenciones, de su jerarquía y trayectoria, tuvo la capacidad de potenciar a lo colectivo. No solo que tuvo partidos muy buenos sino que tuvo la capacidad de mejorar a sus compañeros.

¿Por qué te interesó la incorporación de Gabriel Hachen, un volante que surgió justamente de Newell’s?

Tuvimos una lesión importante, la de Lautaro Palacios, que se cortó el tendón de Aquiles. Ya con el mercado de pases cerrado, nos lo abrieron por esa lesión y hubo la posibilidad de reemplazarlo con un extranjero. Era un momento complejo, porque todos estaban ubicados. Gabi había quedado libre (de Independiente) y no dudamos ni un segundo. Para nosotros es un salto de jerarquía, por la trayectoria que tiene. No estaba con un ritmo competitivo y lo que hicimos en este tiempo, en poco más de un mes que está con nosotros, fue la puesta a punto. Y ya nos empezó a dar la posibilidad de ver su mejor versión.

