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Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Finalmente se confirmó que Messi jugará su sexto Mundial con la selección. Giovani Lo Celso también está en la lista que va al Mundial

28 de mayo 2026 · 19:22hs
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Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

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Scaloni anunció a los 26 convocados, con Messi y sin Acuña, Buendía ni Mastantuono

Finalmente el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, presentó la lista de los 26 jugadores que irán al Mundial a representar la celeste y blanca, con lo que confirmó que Lionel Messi disputará su sexta Copa, que habrá ocho debutantes y que Franco Mastantuono y Marcos Acuña finalmente no serán parte de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Con Acuña descartado por lesión, otros de los nombres que no son parte de la lista definitiva de Scaloni son Germán Pezzella, Emiliano Buendía, Alejandro Garnacho y Mastantuono.

El reglamento destaca que solamente se podrá sustituir un jugador de la lista definitiva en caso de lesión o enfermedad, lo que únicamente podría ocurrir hasta 24 horas antes del primer partido de la selección.

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Estos son los 26 que viajarán a jugar el Mundial 2026:

Arqueros: Juan Musso, Gerónimo Rulli y Emiliano Martínez.

sele.

Defensores: Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

sele2

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

sele3

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nico Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

sele4

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