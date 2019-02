Hinchas de Inter tratan de mercenario a Icardi

Son días traumáticos los que está viviendo Mauro Icardi en Inter. El rosarino estuvo ayer presente en el San Siro viendo el triunfo 2 a 1 de su equipo contra Sampdoria a pesar del conflicto que mantiene con los directivos del club por la renovación del contrato y por la lesión en la rodilla. El delantero de la selección argentina fue a un palco junto a Wanda Nara, esposa y representante, y uno de los hijos de la ex modelo con Maxi López. Pero fue evidente el clima hostil que soportó Icardi por parte de los simpatizantes de Milan, sobre todo después de las constantes actualizaciones acerca del escándalo en el que está involucrado el jugador, motivo por el cual le sacaron la capitanía y la titularidad.

Por ejemplo, antes del partido ante Sampdoria se repartieron volantes a cada seguidor que asistió al estadio con la inscripción "Fuera mercenarios de Inter", en obvio alusión a Icardi. "Muchos jugadores tuvieron la fortuna de vestir nuestra camiseta. Algunos han perdurado en el tiempo, otros simplemente se han comportado con profesionalidad. Por eso no nos olvidamos de Walter Zenga, Nicola Berti, Ivan Zamorano, Cruz, Simeone, Materazzi, Samuel Eto'o. No todos fueron campeones, no todos fueron santos, pero ciertamente todos fueron hombres", se pudo leer en el último párrafo del texto. Al mismo tiempo, el panfleto remarca constantemente "respeto por el que ama estos colores y respeto por un club que ha hecho historia en el fútbol internacional. Se trata de simplemente respeto. Por Inter, por su historia y por sus hinchas".

Lo cierto es que se terminó el amor entre Inter y Mauro. Ayer quedó demostrado.