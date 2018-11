Claro que el Chaqueño no hizo hincapié en esa jugada, sino en el hecho de haber vuelto a convertir, luego de abrir el resultado del clásico el pasado jueves: "Estoy contento por este momento, por esto goles que son importantes para el club. Esperábamos hoy lograr un buen resultado pero no pudimos. Pero hay que seguir trabajando, para seguir mejorando y encarar este último tramo del año de la mejor manera".

Sobre el hecho de su vigencia a los 35 años, Herrera destacó que eso "es lo que me deja más feliz. Pero esa siempre fue mi manera, dedicándome siempre al máximo, trabajando al ciento por ciento siempre, Estoy contento por mi presente. Esto se pasa rápido,estamos cerca del final y estoy feliz por poder seguir así en el club".

Cuando le preguntaron si al envión anímico del triunfo sobre Newell's no se le había podido sacar rédito esat tarde, el atacante explicó que "lo fuimos a buscar, empezamos en desventaja y hubo algunas jugadas polémicas".

Y allí hizo referencia a la jugada que protagonizó con el exNewell's Guillermo Ortiz: "Hubo dos jugadas muy parecdias. Pero en la segunda jugada siento un empujón que me desestabiliza. No sé con qué parte del cuerpo fue pero a mí me pareció que fue penal. Pero ya está. Después lo pudimos empatar y a lo último estaba para cualquiera de los dos. Por eso me voy con un sabor amargo".

"Quiero terminar este contrato que, vence en junio próximo, y despu`s veremos"