Central no tiene paz. Hace estallar de alegría a media ciudad con el clásico y le deja el corazón en la garganta a esos mismos hinchas que se fueron del Gigante preguntándose por qué hace siete fechas que el equipo no gana. Fue empate ante Colón, muy lejos de aquel último triunfo en la 3ª fecha de la Superliga ante los tucumanos de San Martín.

Central arrancó con vaivenes. Después de unos minutos donde el sabalero lo apretó bien alto, el canalla fue encontrando tranquilidad para buscar jugar al pie.

Y cuando se pudo despegar de esa presión llego un centro de Parot que el Chaqueño Herrera cabeceó fuerte y encontró bien parado a Burián.

El partido se hizo parejo. Central buscaba salir vía Ortigoza, con las trepadas de Parot, con un Colo Gil firme en el medio, con la movilidad del Chaqueño Herrera por todo el frente de ataque. Pero seguía faltando presencia en los últimos metros. Muchos merodeos, poca efectividad.

Colón buscaba siempre por la derecha de su ataque. Con un Correa movedizo y la cercanía de sus volantes para armar juego.

A los 13' probó Camacho pero su envío se fue un poco alto. A los 25' el que se lo perdió para la visita fue Estigarribia, solo frente al arco.

Hasta que a los 28', cunado Colón vio que el negocio estaba por derecha, Zuculini robó una pelota en el medio, avanzó y habilitó a Correa, quien hizo la diagonal, aguantó la marca de Gil y Ortiz y definió con potencia y precisión fusiló a Ledesma para el 1 a 0.

A los 37', un yerro de Ortiz obligó a Ledesma a jugarse a los pies de Correa para tapar el que iba a ser el segundo tanto sabalero.

Embed ¡TAPÓ LEDESMA!#SuperligaxFOX | Otro error defensivo de Central le dejó servida la pelota a Correa, pero el arquero Canalla evitó el segundo del partido. pic.twitter.com/P1rGy5vJAs — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 4 de noviembre de 2018

Los de Domínguez, convertidos ahora en un equipo corto y bien parado, tuvieron el segundo cuando a los 39' Ortiz jugó mal una pelota y Correa lo encaró a Ledesma, que se jugó a los pies del atacante para abortar la acción.

En el complemento Central salió con todo. Al menos con ambición y ganas. Faltaba precisión y sobre todo serenidad para concretar.

A los 3' se lo perdió Herrera, a los 8' el Chaqueño metió un excelente cabezazo que Burián despejó y pegó en el palo, a los 11' la tuvo Camacho. Central llegaba pero no concretaba.

Pero tanta insistencia tuvo su premio. A los 17', Gil ejecutó un muy buen córner al corazón del área y Herrera, con un cabezazo soberbio, puso el 1 a 1 para los de Bauza.

Central fue, una y otra vez. Por derecha, por izquierda, ahora con Zampedri y con Pereyra para jugar bien arriba, buscando filtrar, con mucha gente en ataque . Pero Colón, sin ortodoxia, sin preámbulos, sacaba y de vez en cuando metía algún susto, como esa de los 40' cuando la desperdició Estigarribia.

Central tiene contradicciones emocionales: disfruta su alegría por haber eliminado a Newell's y ya piensa en la semifinal de Copa Argentina. Pero en la Superliga no levanta cabeza. Lo intentó, es cierto, pero no lo supo resolver y hasta terminó muy apretado y sufriendo en el final porque Colón no tuvo puntería. Y hace siete fechas que no sabe lo que es sumar de a tres.









Los equipos

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Oscar Cabezas, Marcelo Ortiz y Alfonso Parot; Washington Camacho, Néstor Ortigoza, Leonardo Gil y Federico Carrizo (74' Andrés Lioi); Germán Herrera (69' Joaquín Pereyra) y Maximiliano Lovera (59' Fernando Zampedri). DT: Edgardo Bauza

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Emmanuel Olivera, Guillermo Ortiz y Gonzalo Escobar; Leonardo Heredia (69' Mariano González), Franco Zuculini (77' Ignacio Moschión), Matias Fritzler, Marcelo Estigarribia; Tomás Chancalay y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.





Cancha: Gigante de Arroyito

Arbitro: Fernando Rapallini

TV: Fox Sports Premium