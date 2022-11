Gabriel Heinze: "Se me vinieron varios recuerdos de hace diez años"

Apenas ingresó a la sala de prensa de Bella Vista este lunes al mediodía, quedó en claro que Gabriel Heinze transcurría un día especial. Su primera práctica al frente de Newell's, que significó el inicio de la pretemporada, lo vivió a pleno. Se notaba en sus gestos y sus palabras. "Cuando entré al campo de entrenamiento se me vinieron varios recuerdos", declaró con una sonrisa, antes de meterse de lleno en explicaciones sobre el trabajo que realizará desde ahora, el grupo con el que cuenta y las características del primer refuerzo, que ya se sumó al plantel: el zaguero Guillermo Ortiz.

“Estoy muy contento. Cuando entré a la cancha, al campo de entrenamiento se me vinieron varios recuerdos de hace diez años. Por eso no quise estar mucho tiempo, para ir saboreándolo de a poquito. Me siento con muchas ganas de empezar, de ir conociendo a estos chicos y ellos a mí", dijo.

Disparo de largada: en Newell's Old Boys, hoy arranca la era Heinze

Heinze señaló que aún le falta conocer a los futbolistas con los que comenzó a entrenar este lunes. "Todavía no estuve mucho con ellos. Hicimos una charla de cinco minutos y después no les dije más nada porque no se pudo. Estos primeros días son más ejercicios, de volumen para que puedan ir agarrando más ritmo entrenamiento", explicó.

"Al grupo solamente lo conozco por ver los partidos en videos. Ahora empieza otra cosa. Primero tengo que armar el grupo y después el equipo. A medida que vayan pasando los entrenamientos veremos cosas de ellos. Es verdad que uno tiene una idea, una forma, pero en el día a día iremos viendo a los chicos. Ahí seguramente habrá algunos que sorprendan y otros menos", planteó.

El entrenador puntualizó acerca de los objetivos que se propone en estos dos meses de trabajo, hasta desembocar en la competencia oficial. "La pretemporada ya está planificada. La primera semana es de volumen y de trabajar la fuerza. El sábado comenzamos con algunos conceptos que uno quiere. La segunda semana es más volumen, más fuerza y de conceptos. Y la tercera, si va todo bien, intensidad. Después de allí se trabajan muchas cosas específicas, lo táctico. Hay un par de amistosos ya confirmados", dijo el entrenador.

Con relación a la primera incorporación, declaró: "Guillermo (Ortiz) es un jugador que tiene una característica que me gusta. Lo quise llevar en otros proyectos que tuve . Quiero agradecerle a Guillermo porque él también hizo todo el esfuerzo para estar.

"En cuanto a los refuerzos, tenemos todos los jugadores que se fueron en esas posiciones. Estamos analizando y viendo opciones en esos puestos, posiblemente con otras características de los que se fueron" añadió.

Con respecto a la conformación del plantel, habló de sus preferencias. "Siempre me gustó tener dos por puestos y luego tener de 5 a 8 chicos que vienen de las inferiores. Ahora elegimos cinco chicos para que arranquen la pretemporada (entre ellos, el goleador de la reserva Pérez Tica). Acá hay jugadores de muchos años, pero eso no quiere decir que van a jugar o no van a jugar. La elección de los jugadores es de acuerdo a lo que veo en la semana", subrayó.