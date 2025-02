Guido Di Vanni volvió a Tablada con la ilusión de llevar al Charrúa a la Primera B

El delantero es uno de los refuerzos del Matador para disputar el torneo de la Primera C y la Copa Argentina ante Sarmiento

Guido Di Vanni pegó la vuelta a barrio Tablada y en la temporada 2025 formará parte del plantel de Central Córdoba comandado por Daniel Teglia que afrontará el nuevo torneo de la Primera C que comenzará el 8 de marzo y en el debut recibirá a El Porvenir en el Gabino Sosa.

El ex Banfield, Rosario Central y Adiur entre varios equipos, llegó en condición de libre tras un paso por Quiché, institución de Guatemala. También formó parte de los planteles del Matador en la temporada 2022 y 2023 y convirtió 18 goles, entre la Primera C, Copa Argentina y Copa Santa Fe.

Di Vanni en el exterior.jpg

Di Vanni rápidamente arregló y se puso a entrenar

“Todo se dio rápido en mi regreso al Charrúa, tuve una charla con Diego Acoglanis, después me reuní con los directivos, llegamos a un acuerdo e inmediatamente me integré al plantel. Son sensaciones muy buenas de volver a un club que le tomé mucho cariño en las temporadas que estuve”, comenzó la charla Guido Di Vanni con Ovación, a un mes del inicio del nuevo torneo de la C.