Grave error para Jack Doohan y la contracara de los rookies: Kimi Antonelli pole para el sprint en Miami

Jack Doohan se quedó afuera de la Q1 para el sprint de Miami y, por lo tanto, largará 17º. Pierre Gasly quedó 13º. El australiano no pudo hacer el segundo intento porque no le dio el tiempo y encima lo multaron. La pole fue para otro rookie: Kimi Antonelli. Franco Colapinto espera trabajando en el simulador en Inglaterra.

Concretamente, Doohan no pudo abrir la última vuelta en los breves escasos 12 minutos que tuvo la Q1. El australiano le echó la culpa al equipo de mandarlo tarde a pista, encima de su compañero Gasly, y que eso le hizo salir mal, no pudo doblar para meterlo en la calle de boxes y perdió tiempo.

El equipo debió ayudarlo a acomodar el auto porque no podía doblar y salió último a clasificar. "Ustedes me dejaron afuera de Q1, es un chiste", se quejó Doohan al equipo. No se vio la situación por TV de la que acusó el australiano, solo que no pudo doblar.