¿Cómo viviste el sorteo cuando se nombró a Central, ya que sos hincha pero a la vez dirigente de la Conmebol?

Lo primero que me generó fue felicidad porque Central está de vuelta en la elite del fútbol mundial. Viene de ganar de la Copa Argentina, sea de manera fortuita o no, pero eso le posibilitó clasificar a la Libertadores y es para destacar. En realidad, un club tan grande como este está ocupando un lugar entre los mejores como debería ser siempre.

¿Cómo rosarino sentís orgullo al saber que la ciudad vuelve a mostrarse al continente?

Por supuesto. En este sentido también hay que remarcar que nuestra ciudad tiene otro grande como Newell's, que debería estar compartiendo este torneo porque tiene su historia. Pero para Rosario será una linda vidriera porque se mostrará al mundo cuando Central arranque jugando la fase de grupos. Aunque la marca Rosario ya está instalada y eso es muy importante.

¿Cuesta no ver seguido a Central y Newell's en las copas internacionales?

Sí, cuesta y mucho porque cada uno tiene un lindo recorrido en el fútbol argentino y estaría bueno que puedan jugar estos torneo más seguidos. Sobre todo para seguir enriqueciendo su historia. Claro que en este caso, con Central en la Libertadores, me llena de felicidad saber que jugará la copa porque es un club al que quiero mucho y soy hincha.

¿Qué te pareció la zona que le tocó?

Considero que es una zona difícil. En realidad, todos los grupos son complejos porque estamos hablando de que esto es la Copa Libertadores. Acá están los mejores. Se demostró en la calidad de los rivales que deberá medirse.

Hay otros grupos muchos más complejos.

Sí, pero hay que jugar primero. No hay equipos sencillos. Lo lindo de este torneo es que no se puede elegir con quién querés jugar. Central jugará con Gremio y la Universidad Católica. Los de Central estamos pensando en esos equipos. Pero a la vez ellos también deben estar hablando de nosotros porque si estamos acá por algo será.

¿Qué te transmite saber que Central tendrá en la copa a Bauza, un técnico copero?

Este momento que estamos viviendo se lo debemos al Patón. Realmente Bauza hizo un buen trabajo. Hizo que Central termine acomodando un año malo en uno muy bueno. Cómo no soñar con Bauza con la historia que tiene en este torneo. Me tengo mucha fe en ese sentido.

¿Más allá de la fe que le tenés a Bauza, un club como Central puede competir contra los equipos brasileños?

Sí, se puede. De hecho, Boca y River lo hicieron y eliminaron a Palmeiras y Gremio. Es real el poder que tienen los equipos brasileños, que tienen otro presupuesto y generan muchos ingresos a nivel sudamericano. En ese sentido hay una gran diferencia, pero a la vez esto es fútbol y si Central se arma bien puede jugarle de igual por igual. Depende de sí mismo para ser un equipo serio. Esa es la realidad. Como también hay que saber que no podemos equivocarnos y tener claro que tenemos una estrella al frente del equipo como Bauza, que con suerte o no, consiguió una copa. Los dirigentes también, por lo que hablamos, están tratando de buscar buenos refuerzos y eso es saludable.

¿Qué impresión te dejó la charla que mantuviste a solas con Di Pollina y Carloni?

Buena, porque charlamos de varios temas. Si bien Di Pollina asumió hace poco como presidente, la realidad es que viene trabajando hace cuatro años en el club porque antes ocupaba el cargo de secretario. Mientras que Carloni sigue en la vicepresidencia. No es una gestión nueva en ese sentido.

¿De qué tema importante hablaron?

Fue un diálogo integrador. Más que nada traté de ponerlos en sintonía de lo que es un torneo de esta magnitud. Que se despreocupen de ver fantasmas y que se preocupen por armar y tener un buen equipo. Incluso anoche (por el lunes) se dieron el gusto de cenar junto al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y otros altos directivos sudamericanos cuando antes eso era inaccesibles para ellos. Creo que todo eso debe ser aprovechado. También hablamos de que vayan preparando a la gente porque este torneo tiene muchas reglas y las hacemos cumplir.

¿En qué sentido deberán preparar a la gente?

En lo que tiene que ver con los tipos de festejos que harán en el Gigante. Habrá multas que son importantes y eso atenta contra el club. También hicimos hincapié en el tema de los hechos de violencia. Los recibí a ellos como también lo hice cuando vino Raúl Broglia y Eduardo Bermúdez, por el lado de Newell's.

Conmebol no quiere desmanes o pirotecnica pero sabés que en el Gigante muchas veces eso sucede. Y no por la barra sino por un grupo del bastión dirigencial.



Habrá que hacer una campaña y comentarle a la gente que hay una serie de cosas que no podrán ser porque Central firmó un reglamento y hay normas que se deben cumplir. Acá las directivas son para todo el mundo por igual. Entiendo el flolclore perfectamente porque soy rosarino y de Central. Sé lo que se vive un partido en el Gigante. El hincha deberá privarse de algunas cosas como la pirotecnia y las bengalas porque no están permitidas. No es un capricho o una cuestión de celos de Conmebol, hay un reglamento donde cada club firma una conformidad. Tenemos un producto que vale mucho y se consume muchísimo, por cual cuidamos la imagen como debe ser. Puede resultar antipático, pero hay factores de seguridad e imagen que hay que preservar por encima de todo.



¿Cómo ves a Central a la distancia?



En este momento es difícil verlo mal porque venimos de salir campeones de la Copa Argentina y está en la Libertadores. Todo el mundo merecía que ganemos un título. Nos merecíamos un festejo así. Pero a la vez creo que Central debe seguir mejorando. Tampoco podemos olvidarnos de que en ciertos partidos la suerte nos acompañó y tuvimos algunos rivales que no eran de los más difíciles. Sin embargo, ganamos y somos campeones. Eso nos abrió muchas puertas. De hecho, estamos en la Copa Libertadores de nuevo. Aunque eso no marca que por más que esté ocupando un rol importante en Conmebol los favoreceré con algo porque acá no lo hacemos con ningún equipo. Buscamos transparencia y queremos brindar como federación confianza, que es la base de todo.