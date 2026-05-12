Ya están los primeros semifinalistas del Apertura: Belgrano y Argentinos Juniors

Belgrano superó 2 a 0 a Unión en Córdoba y sueña con el título. Argentinos dejó en el camino a Huracán en el alargue con un cabezazo de Tomás Molina

Belgrano de Córdoba puso este martes el primer traje de semifinalista del torneo Apertura 2026, al vencer a Unión por 2 a 0 en la capital mediterránea. En segundo turno, Argentinos Juniors se convirtió en el rival de los cordobeses en semifinales, ya que derrotó 1 a 0 en el alargue a Huracán.

En un partido muy disputado y con chances en las dos áreas, Belgrano abrió el marcador a los 19 minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que el volante Adrián Sánchez cargó al área para cabecear y ajustar la pelota contra el poste derecho de Mansilla, que esta vez no pudo responder, para establecer el 1 a 0 a favor del Pirata.

Luego Ramiro Hernandes estampó el 2 a 0 en el epílogo del encuentro para desatar el gran festejo en Córdoba.

Al término del primer tiempo Belgrano y Unión igualaban 0-0 y no podían sacarse ventajas en un partido parejo en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Pero luego se impuso el Celeste ante su gente.

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Central y los otros boletos a semis

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Ya con el triunfo consumado, Belgrano siguió atentamente la definición de la llave entre Argentinos y Huracán, que jugaban desde las 21.30, de donde surgiría su rival en la instancia semifinal del torneo Apertura.

En el estadio Diego Armando Maradona, los 90 minutos terminaron en cero y en el alargue llegó el gol del local: Tomás Molina metió a los 95' el cabezazo que clasificó a los Bichos Colorados.

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La otra semifinal del certamen saldrá de los ganadores de los partidos del miércoles: a las 18.45 Central recibirá a Racing en el Gigante y luego, a las 21.30, River será local de Gimnasia La Plata.