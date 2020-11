Giusti: "Me quedo con lo más lindo, que es haberlo visto jugar a Diego"

Maradona se fue con tan sólo 60 años, pero dejó recuerdos imborrables, mensajes y actitudes que muchos que compartieron momentos en su intensa vida tienen muy presente. "Maradona fue un verdadero líder. Líder hay que serlo tanto dentro como fuera de la cancha y él lo era. Su vida privada es otra historia y yo me quedo con lo que dijo el Negro Fontanarrosa: «Qué me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía»”, expresó Giusti a La Capital con mucho sentimiento después de haber despedido en la Casa Rosada a su amigo y compañero.