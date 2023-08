Gimnasia es finalista del Torneo Regional de rugby: una historia repetida

Como toda final (porque más allá de que no lo fue tenía todos los condimentos), el encuentro arrancó con una cierta dosis de nervios en los que las imprecisiones y los errores no forzados aparecieron con intermitencias. Duendes arrancó mejor, con control y cuidado de la pelota, y con esa posesión empezó a tener un mayor dominio territorial pero no pudo sacar esa diferencia que mostraba en la cancha en el marcador y esto fue, en parte, debido a la solidez de la defensa mens sana. Valentino Dicapua tuvo una posibilidad de abrir la cuenta, pero su envío se fue rozando un palo y el marcador no sufrió ningún cambio. Fue todo un indicio de una tarde al menos complicada para el verdinegro.