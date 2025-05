Gimnasia empató la serie y este viernes define su continuidad en la Liga Federal de Básquet

Este viernes 30/5 jugarán: Temperley B vs Provincial B, Saladillo vs Atalaya B, Univesitario B vs Maciel, Edison vs Gimnasia B, Náutico C vs Independiente de Ricardone. Cierran el sábado 1/6 El Tala B vs Central B.

En la C, Red Star B sigue invicto y venció 61 a 50 a Arroyo Seco Athletic Club, mientras que Tiro Suizo B venció 77 a 72 a Los Rosarinos Estudiantil B.

El grueso de la jornada se disputará el sábado 31/5: Unión de Arroyo Seco B vs Rosario Central C, Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria vs Velocidad y Resistencia y Regatas B vs El Tala C. El domingo 1º de junio se enfrentan Industrial de Funes con Belgrano de Rosario y Sorrento Open Club vs Calzada B

En la Primera D, el jueves 29 se vieron las caras: El jueves Sportivo Federal B 69-42 Puerto San Martín B, y San Telmo de Funes B 70-48 Provincial C.

El viernes 30/5 juegan Ciclón B vs Velocidad y Resistencia B, el 31/5 habrá un duelo picante entre Saladillo B vs Universitario C; y el 1/6 cierran Servando Bayo B vs Timbuense y Edison B vs Unión y Progreso B.

Básquet femenino

El jueves 29 jugarán Temperley derrotó 67 a 57 a Central como visitante y Talleres de Villa Gobernador Gálvez le ganó 65 a 34 ante Regatas de San Nicolás. Quedan por jugar Regatas de San Nicoláss vs Ben Hur (fecha 7) y Ben Hur vs Sport de Cañada de Gómez (fecha 8).