Básquet: Gimnasia se juega todo en la Liga Argentina y Temperley ganó en la Superliga

Tabla en la Superliga

Sportsmen Unidos 18 (8-2), Club Atlético Olegario Víctor Andrade 17 (7-3), Gimnasia y Esgrima 17 (7-3), Atlantic Sportsmen 15 (7-3), Atalaya 17 (7-3), Provincial 17 (7-3), Unión y Progreso 16 (6-4), Náutico Sportivo Avellaneda 16 (6-4), Temperley 16 (6-4), Echesortu 15 (5-5), El Tala 14 (4-6), Rosario Central 13 (3-7), Sportivo América 13 (3-7), Unión de Arroyo Seco 12 (2-8), Regatas de Rosario 11 (1-9) y Fisherton 11 (1-9).

Primera A

En esta categoría se abrirá la fecha 12 el sábado 30 de mayo con los partidos entre: Alumni de Casilda vs Newell’s, Municipalidad de Puerto San Martín vs Red Star, Calzada vs Tiro Suizo, Unión Sionista vs Ciclón, San Telmo de Funes vs Ben Hur y Talleres de Viila Diego vs Sportivo Federal.

Cerrarán la jornada el 1º de junio Los Rosarinos Estudiantil vs Libertad y Talleres de Arroyo Seco vs Paganini Alumni de Granadero Baigorria. El 3 de junio, en el pendiente de la fecha 11 se medirán Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs Alumni de Casilda.

La tabla en el segundo nivel de la rosarina es la siguiente: Los Rosarinos Estudiantil 21 (10-1), Tiro Suizo 21 (10-1), Talleres de Arroyo Seco 19 (8-3), San Telmo de Funes 18 (7-4), Newell’s 18 (7-4), Libertad 18 (7-4), Alumni de Casilda 17 (7-3), Unión Sionistas 17 (6-5), Calzada 17 (6-5), Sportivo Federal 16 (5-6), Municipalidad de Puerto San Martín 15 (4-7), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria 15 (4-7), Ciclón 14 (3-8), Talleres de Villa Gobernador Gálvez 12 (2-8), Ben Hur 12 (1-10) y Red Star de San Lorenzo 11 (0-11).

Primera B

La fecha 15 se abrió el miércoles 28 con en triunfo como visitante de Fisherton B por 78 a 71 ante Servando Bayo. Continúa el jueves 29/5 con Residentes Parquefield vs Universitario B.

El viernes 30/5 lo harán: Temperley B vs Provincial B, Saladillo vs Atalaya B, Univesitario B vs Maciel, Edison vs Gimnasia B, Náutico C vs Independiente de Ricardone y Náutico B vs Fortín Barracas. Cierran el sábado 1/6 El Tala B vs Central B.

Naútico Sportivo Avellaneda B 25 (11-3), Gimnasia B 24 (11-2), Temperley B 23 (10-3), Maciel 23 (10-3), Universitario 21 (8-5), Saladillo 21 (8-5), Atalaya B 21 (8-5), Atlantic Sportsmen B 21 (7-7), El Tala B 20 (8-4), Rosario Central B 20 (7-6), Residentes Parque Field 19 (6-7), Provincial B 19 (6-7), Servando Bayo 20 (7-7), Fisherton B 19 (6-7), Edison 19 (5-9), Fortín Barracas 18 (5-8), Universitario B 16 (2-12), Náutico Sportivo Avellaneda C 15 (1-13) e Independiente de Ricardone 14 (1-12).

Primera C

La fecha 7 comenzará el jueves 29 con el cotejo entre Arroyo Seco Athletic Club vs Red Star de San Lorenzo B. El grueso de la jornada se disputará el sábado 31/5: Unión de Arroyo Seco B vs Rosario Central C, Tiro Suizo B vs Los Rosarinos Estudiantil B, Sorrento Open Club vs Calzada B y Regatas B vs El Tala C. El domingo 1º de junio se enfrentan Industrial de Funex con Belgrano de Rosario.

Posiciones en la Primera C: Red Star de San Lorenzo B 12 (6-0), Tiro Suizo B 11 (5-1), Unión de Arroyo Seco B 11 (5-1), Arroyo Seco Athletic Club 10 (4-2), Club Atlético Industrial Social y Deportivo de Funes 10 (4-2), El Tala C 9 (3-3), Sorrento Open Club 9 (3-3), Velocidad y Resistencia 9 (3-3), Los Rosarinos Estudiantil B 8 (3-3), Regatas B 8 (2-4), Calzada B 8 (2-4), Sportivo Paganini Alumni de Granadero Baigorria B 7 (1-5), Belgrano de Rosario 7 (1-5) y Rosario Central C 6 (0-6).

Primera D

El capítulo siete comenzó el miércoles 28 con Unión Sionista B 62-54 Sportivo Belgrano de Oliveros.

El jueves 29 juegan: Sportivo Federal B vs Puerto San Martín B y San Telmo de Funes B vs Provincial C. El 30/5 Ciclón B vs Velocidad y Resistencia B, el 31/5 habrá un duelo picante entre Saladillo B vs Universitario C; y el 1/6 cierran Servando Bayo B vs Timbuense y Edison B vs Unión y Progreso B.

Posiciones en la Primera D: Saladillo B 12 (6-0), Provincial C 11 (5-1), Sportivo Federal B 11 (5-1), Universitario C 11 (5-1), Servando Bayo B 11 (5-1), Edison B 11 (5-1), San Telmo de Funes B 9 (3-3), Ciclón B 8 (2-4), Talleres de Arroyo Seco B 8 (2-4), Unión Sionista B 8 (3-3),Velocidad y Resistencia B 7 (2-3), Sportivo Belgrano de Oliveros 6 (0-6). Municipalidad de Puerto San Martín B 6 (1-4), Unión y Progreso B 5 (0-5), Timbuense 5 (0-5).

Femenino – Primera A

La fecha 8 comenzó este miércoles 28 donde Maciel apabulló 83 a 29 a Unión de Arroyo Seco, que perdió los siete partidos que disputó.

El jueves 29 jugarán Central vs Temperley y Talleres de Villa Gobernador Gálvez ante Regatas de San Nicolás. Se cierra el 3/6 con Ben Hur vs Sport de Cañada de Gómez.

Tabla: Náutico Sportivo Avellaneda 14 (7-0), Rosario Central 12 (5-2), Regatas de San Nicolás 9 (4-1), Temperley 9 (3-3), , Maciel 9 (2-5), Talleres de Villa Gobernador Gálvez 8 (2-4) y Unión de Arroyo Seco 7 (0-7).

Femenino – Primera B

Según lo que publica en su sitio oficial la Asociación Rosarina de Básquet, la tabla la lidera Provincial 9 (4-1), Sportivo Paganini de Granadero Baigorria 8 (4-0), Asociación Deportiva Everton Olimpia de Cañada de Gómez 7 (3-1), Unión de Arroyo Seco B 6 (2-2), Sacachispas de Villa Constitución 6 (2-2), Calzada 6 (1-4), Riberas del Paraná de Villa Constitución 5 (1-3) y Newell’s 4 (0-4).