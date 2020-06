Gentiletti todavía no decidió si seguirá en Newell's

Santiago Gentiletti blanqueó de frente y sin casete lo que ocurre con su presente y futuro inmediato profesional. Y es que está meditando por estos días los pasos a seguir. Si opta por permanecer en Newell’s, donde está muy a gusto y tiene contrato vigente por un año más, o cambia de aire y se inclina por alguna de las propuestas del país y el exterior que está recibiendo en esta prolongada pandemia. Los dichos del zaguero encendieron una luz de alerta, ya que tampoco es segura la permanencia de su compañero de zaga, Cristian Lema, por quién también la dirigencia hará todos los esfuerzos que estén al alcance para retenerlo, ya que el préstamo con Benfica caduca la semana que viene. Pero Gentiletti fue al hueso y ayer en la rueda de prensa que ofreció por Zoom abrió un signo de interrogación sobre su futuro deportivo.

“Desde adentro de Newell’s me hacen sentir el sentido de pertenencia y tengo un cariño muy lindo por el club. Esto también pesará a la hora de elegir. Y no pasará mucho tiempo, en estos días estaré reuniéndome con mi representante (Pascual Lezcano) y mi familia resolviendo el futuro y, una vez que esté decidido, lo voy a comunicar sin problemas”, expresó Gentiletti.

Con respecto a la continuidad siempre trato de poner las cosas en claro, por ética y por cómo me manejé a lo largo de mi carrera

“Me llamaron varios equipos. Pero aclaro que nunca hablé directamente ni yo ni mi representante directamente con (Mariano) Soso (DT de San Lorenzo), como se dijo en Buenos Aires. Sí hablé con varios entrenadores, con dirigentes de varios equipos de acá y de afuera, y todavía me siguen llamando. Con respecto a la continuidad siempre trato de poner las cosas en claro, por ética y por cómo me manejé a lo largo de mi carrera. Las cosas claras siempre son más fáciles. En cada receso de junio analizo lo que pasó y lo que está por venir. Me siento con mi representante y con mi familia a charlar sobre lo que haremos en el futuro”, relató el zaguero de 35 años.

Además admitió: “Disfruté mucho en Newell’s, pero siempre incluyo la chance de plantear una salida en los mercados de pases. Esto no quiere decir que no siga, no quiere decir que me vaya. Pero siempre analizo todo y busco lo mejor. Soy muy ambicioso a la hora de plantearme nuevos objetivos. Asumo que el futuro siempre es incierto y muy dinámico”.

“Siempre digo que Newell’s estaba como mal visto en distintas situaciones, por cómo se manejaba el club en algunas ocasiones, pero vine porque me convocaron a un proyecto lindo y de crecimiento en todo sentido. Y fue tal cual lo que ocurrió. Me encontré con un club ordenado. Se está haciendo un trabajo impecable en todas las áreas”, destacó.

Cuando Newell's me motivó me vine enseguida. Me gusta seguir con objetivos grandes como fue llegar a acá

En tanto, resaltó que “cuando Newell’s me motivó me vine enseguida. Me gusta seguir con objetivos grandes como fue llegar a acá. Más allá de que estábamos peleando el descenso. Vine porque Newell’s es una institución colosal, grandísima, y llegué con la ilusión de clasificar a una copa. Es hermoso ahora que Newell’s juegue una copa internacional”.

“Ahora varios equipos me llamaron. No sólo de Argentina, de Europa, de México y hasta de Arabia (risas). Es un tema que tengo que hablar con la familia. No me focalizo en el club puntual para resolver el futuro. Obvio que en San Lorenzo pasé momentos hermosos y en Argentinos Juniors y Gimnasia de a Plata también. Quiero analizar bien las cosas. Newell’s también es parte de cosas hermosas que viví”, confió con sinceridad. También dijo que en Newell’s “le quedó pendiente hacer un gol”.

genti2.jpg Gentiletti tiene un año más de contrato con Newell's.

Y además relató: “No hablé con Kudelka en el último tiempo. Es un entrenador al que siempre le gusta mejorar y más allá de ganar partidos intenta que siga la evolución del equipo. También es obsesivo y quiere crecer siempre”.

En cuanto al aislamiento por la pandemia dijo que “lo llevé bastante bien. Uno extraña entrenar con los compañeros, pero pude moverme bastante. El club nos dio elementos de entrenamiento aunque no es lo mismo que hacerlo en una cancha”.

Por último, Gentiletti reconoció que “a los 35 años me siento muy bien. Este parate es atípico. Porque uno cuando para un mes de vacaciones, a los quince días empieza a hacer algo. La verdad es que no se cuánto tiempo vamos a necesitar para estar en plenitud física y futbolística. Por mí que volvamos mañana, porque estuve corriendo y me siento bárbaro”.

Lo cierto es que Gentiletti habló y ahora habrá que estar pendiente de su decisión.